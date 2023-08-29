Проваливаются люди и рушатся мосты: Приморье в очередной раз страшно затопило

Под воду уходят не только дороги, но и машины. Фото: Telegram/gorod_vl.

Как и обещали синоптики, вечером 29 августа непогода совсем разбушевалась. Мощные ливни хлынули на край, не давая жителям хоть немного передохнуть от бесконечных дождей. О том, какая сейчас обстановка в крае, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В этот раз удар стихии на себя принял поселок Славянка в Хасанском районе. На улицах населенного пункта образовались огромные дождевые «озера», автомобили пересекают их с трудом.

В Хасанском районе также пострадали оба моста в селе Андреевка, как рассказали местные жители, они треснули из-за сильных осадков. Проезда на данный момент нет. Отрезана большая часть Андреевки, Витязь и Рисовая Падь.

Неприятности из-за дождей появились и в Большом Камне. Здесь прорвало водовод, потоки воды по высоте бьют в два раза выше пятиэтажного дома.

В курортном поселке Витязь смыло дорогу, из-за чего отсутствует проезд.

Ливень добрался и до Владивостока. Традиционно под воду уходит дорога в районе стадиона «Строитель». Дорожники убрали несколько разделительных блоков на Седанке, чтобы вода не скапливалась.

По данным синоптиков Примгидромета, на 19:00 в городе выпало 73 миллиметра осадков.

Специализированное штормовое предупреждение объявили в Уссурийске из-за дождей. Ночью и днем 30 августа за 12 и менее часов здесь выпадет 15-45 миллиметров осадков. На реках городского округа ожидаются новые паводки, уровень воды может подняться на 0,5-1,5 метров, а где-то и на 2,5 метра.

Напомним, что очередные мощные ливни ударили по Приморью 29 августа. С самого утра под воду уходят улицы городов и сел, в некоторых населенных пунктах из-за угрозы наводнений и вовсе объявили эвакуацию, например, в поселке Моряк-Рыболов, а также в пригороде Владивостока.

Мэр приморской столицы Константин Шестаков рекомендовал работодателям 30 августа перевести сотрудников на удаленку, а местные школы изменили график начала учебного года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке очевидцы делятся кадрами первых затопленных улиц

В приморской столице под воду уходит улица Калинина (подробнее)

Мэрия Владивостока предупредила о подготовке к эвакуации жителей пригорода

Жителям подтопленных районов необходимо приготовить ценные вещи и документы на случай эвакуации (подробнее)

Во Владивостоке от наводнения пострадали больше 600 домов

Ущерб от сильных дождей в столице Приморья оценивают специальные комиссии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.