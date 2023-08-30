В Приморье водитель насмерть сбил краснокнижного тигренка

В ситуации разбирается полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае владелец Toyota Corona в районе автодороги «Киевка – Лазо» сбил тигренка, который выпрыгнул из лесного массива на дорогу. Это стало полной неожиданностью для мужчины, он не успел притормозить, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Стоит отметить, что приморец не уехал с места ДТП, оставив мертвое животное лежать на дороге, он позвонил в полицию и обо всем рассказал. Полицейские составили административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Погибшего краснокнижного котенка направили на медико-биологическое исследование.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о трагичном случае, когда под колесами погиб молодой самец дальневосточного леопарда. Удар пришелся на заднюю часть туловища. Животное еще несколько метров протащило по дороге, пока автомобиль полностью не остановился.

Тело леопарда отправили на экспертизу в Уссурийскую сельскохозяйственную академию, где были проведены судебно-биологическая и трасологическая экспертизы. Исследование установило, что погибшего зверя звали Меамур, его номер Leo 11M.

Leo 11M – брат знаменитого дальневосточного леопарда Лорда, имя которому давала вся Россия. Погибший самец находился в зрелом возрасте, ему было около 8 лет. Меамур часто появлялся перед объективами как видеоловушек нацпарка, так и перед камерами профессиональных фотографов. Значительная часть видеороликов «Земли леопарда» с участием пятнистых хищников посвящена жизни именно этого хищника.

Свое имя молодой самец леопарда получил от лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко. Певец очень тяжело воспринял смерть своего подопечного:

– Мне, моей семье и нашей группе Меамур был как родной, – говорит Илья. – Красивый, дикий и свободный, каким каждый человек мечтает быть в душе. И подобная трагедия еще раз заставляет задуматься о том, как уживаться вместе человеку и дикой природе.

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