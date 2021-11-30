В поселке под Артемом в Приморье рейсовый автобус насмерть сбил косулю

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В Приморье случилась еще одна трагедия с животным. Сегодня, 30 ноября, стало известно о смерти косули в поселке Артемовском. Животное сбил рейсовый автобус.

О случае сообщили в социальных сетях. Косуля, судя по всему, сама выбежала на проезжую часть населенного пункта. Водитель не заметил шустрое животное и случайно сбил.

В комментариях приморцы спрашивают одно: "что за зоопарк происходит?". Действительно, в крае участились случаи выхода животных к цивилизации. Утром 30 ноября в Артеме медведи вышли к людям в районе аэропорта, животное уже застрелили, так как один из бурых ранил женщину и егеря. Однако «Комсомолке» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства края эту новость еще не прокомментировали.

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