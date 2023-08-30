Где нельзя проехать: ситуация на дорогах Приморья 30 августа

На снимке дорога в сторону Зарубино. Фото: blog_vladivostok

На юго-западе Приморского края из-за прошедших накануне ливней создалась крайне сложная дорожная обстановка. Особенно серьезно пострадали дороги в Хасанском округе. Где в Приморье сейчас нельзя проехать – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владивосток в очередной раз ушел под воду из-за прошедших ливней. Фото: @zvezdanews.

В Хасанском округе сейчас закрыт проезд в Андреевку, Рисовую Падь, Витязь, Нерпу, Рыбак, Рязановку, Приморский, Безверхово. Нарушено транспортное сообщение на 84 и 126 километрах дороги Раздольное – Хасан, на 24 километре дороги Приморский – Перевозное разрушен мост, проезд отсутствует. Переливы отмечены на дорогах Раздольное – Приморский, Раздольное – Безверхово, Раздольное – Гвоздево.

Приморский минтранс сообщил, что отменены регулярные автобусные рейсы в Краскино, Зарубино, Славянку, Валентин.

В Трудовом из-за перелива моста нет движения в сторону Угольной. Фото: @svodka25.

Из-за переливов на 693 километре перекрыта федеральная трасса А-370 «Уссури». Объехать участок можно через село Раздольное.

В Лазовском районе из-за переливов на 55-м километре перекрыта трасса Лазо – Заповедное. Со стороны Лазо нет проезда в села Чистоводное, Киевка, Заповедный и поселок Преображение. Со стороны Преображения нельзя проехать в Лазо, но доступны Киевка и Чистоводное.

По сообщению минтранса Приморья, в регионе сохранено движение пригородных поездов, но есть задержки на направлении Кипарисово – Надеждинская.

Размыло объездную дорогу аварийного моста за Соловей-Ключом. Фото: @vlad_ork.

Нет проезда на 2-3 километрах Маргаритово – Моряк-Рыболов, Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово на 278 и 280 километрах и невозможно проехать к КБ «Евгеньевская» на 0 километре.

Авиасообщение в крае осуществляется в обычном режиме, за исключением внутренних рейсов.

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