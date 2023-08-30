Превышены исторические отметки: крупнейшее село Хасанского района в Приморье уходит под воду

В селе пострадало около 200 подворий. Фото: принтскрин видео.

В Хасанском районе в селе Барабаш из-за серьезных потопов началась эвакуация местных жителей. Спасти людей помогают губернатор Приморья Олег Кожемяко, предприниматель Эдуард Холодок и волонтеры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, из-за дождей пострадало около 200 подворий. Пункты временного размещения развернули в зданиях администрации и школы.

«Предприниматель Эдуард Холодок на своем погрузчике вывез несколько человек, а когда утопил свою тяжелую технику, пересел на личную лодку и продолжил помогать людям», – поделился в своем telegram-канале Олег Кожемяко.

На кадрах ролика, который появился в социальных сетях губернатора, из затопленного дома спасают маму с дочкой. Девочку отправили в кабину, а женщину перевозили в ковше спецтехники. Видно, что жительница дрожит, но сложно сказать, от чего именно, то ли от холода, то ли от пережитых эмоций.

Основной удар стихии пришелся на 3 часа утра, когда поднялась вода в малых реках, превысив исторические отметки.

«В 4:00 начали поступать звонки от жителей, тонул в основном частный сектор, улицы Суханова, Пушкинская, Хасанская, Овчинникова, Рыбозавод. Люди спасались от воды на крышах и чердаках», – сказал командир отделения 49-й пожарно-спасательной части села Барабаш Руслан Хамзин.

По данным синоптиков Примгмдромета, всего в Хасанском районе выпало 206 миллиметров осадков, то есть 114% от месячной нормы, а уровень воды в реках поднялся на 1,8-4 метра.

Всего из села эвакуировали около 50 человек за два часа.

На оперативном штабе в администрации населенного пункта губернатор края поручил оказать пострадавшим от паводков всю необходимую помощь. Как только вода спадет, к работе приступят комиссии по оценке ущерба.

Олег Кожемяко отметил, что на федеральном уровне прорабатывается закон, который позволит предотвращаться подобные ЧС:

«Уверен, что его примут в сентябре – начале октября, чтобы передать региону полномочия заходить в русла рек для их очистки. В ноябре начнем эту работу, усилим муниципалитеты специализированной техникой: экскаваторами, бульдозерами, самосвалами».

Барабаш – не единственный населенный пункт, где пришлось провести эвакуацию. Из-за ливней минувшим вечером серьезно пострадало село Андреевка, а жителей Моряк-Рыболова до Владивостока перевозили на автобусе.

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