Эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы началась в Уссурийском округе

Дамба на Пуциловском водохранилище. Фото: принтскрин видео

Началась эвакуация людей из Пуциловки из-за возможного прорыва дамбы в Уссурийском округе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Разломало левую стенку, поломало отбойники», – говорят очевидцы.

По последнему сообщению местных властей, в связи с угрозой подмыва дамбы жителей Пуциловской территории эвакуируют из домов и отправляют в безопасные места на возвышенности. На Малоказаченском водохранилище установлен дежурный пост после тайфуна 13 августа.

На вопросы журналистов «КП» в администрации Уссурийского ГО заявили, что никакого прорыва нет, обстановка спокойная.

ОБНОВЛЕНИЕ

Паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта, уточнили в администрации. Власти рекомендуют сохранять спокойствие, не звонить, чтобы не перегружать линии, для эвакуации использовать маршруты, обозначенные спасательными службами.

В пресс-службе МЧС рассказали, что из Пуциловки эвакуировали 170 человек, среди которых – 30 детей. Чтобы вывести людей в Уссурийск, в село направили муниципальные автобусы, часть населения уехала на своих личных автомобилях.

Из-за паводковой обстановки в Приморье от транспорта отрезаны 42 населенных пункта.

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