В Приморье из-за паводков отрезаны от транспортного сообщения 42 населенных пункта

Отрезанных сел нет в Спасском и Дальнереченском районах. Фото: Правительство Приморского края

После прошедших в Приморье паводков в крае от транспортного сообщения отрезаны 42 населенных пункта, рассказали в краевом минтрансе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Хасанском округе без транспортного сообщения остаются Андреевка, Рисовая Падь, Витязь, Зарубино, Гвоздево, Посьет, Краскино, Цуканово, Хасан, Безверхово, Приморский, Перевозная, в Уссурийском – Корсаковка, Кроуновка, Яконовка, Богатырка, Монакино, Горнотаежное, Кондратеновка, Каймановка, Каменушка, Утесное, Кугуки, Линевичи, в Красноармейском – Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Ромны, в Лазовском – Валентин, Глазковка, Киевка, Преображение, Чистоводное, в Ольгинском – Моряк-Рыболов, КБ Евгеньевская, Фурманово.

Отрезанными также остаются Зеленый Яр в Михайловском районе, Садовый в Пограничном округе, Елизаветовка в Лесозаводском округе.

Проблем с транспортным сообщением нет в Яковлевском, Партизанском, Октябрьском, Черниговском, Кавалеровском, Ханкайском округах, а также в Спасском и Дальнереченском районах.

Напомним, что туристов, застрявших в селе Андреевка, доставят во Владивосток на десантном корабле Тихоокеанского флота.

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