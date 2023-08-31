Размещено более 700 человек: военные корабли вывозят приморцев из затопленных районов

Погрузка на БКД. Фото: Отдел информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту

Военные корабли Тихоокеанского флота начали эвакуацию жителей и туристов из затопленной дождями Андреевки (Хасанский муниципальный округ Приморья). Югу региона здорово досталось, популярные курорты оказались отрезаны от большой земли. Большой десантный корабль принимает на борт в том числе автомобили.

Военные помогают пострадавшим. Фото: Отдел информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту

Часть отряда судов обеспечения Тихоокеанского флота вышла из порта Зарубино с эвакуированными людьми на борту. Идут в направлении Владивостока.

Эвакуировали уже сотни человек. Фото: Отдел информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту

«На гидрографическом судне ГС-84 - 42 человека, на пожарном катере ПЖК-1514 - 48 человек, на морском водолазном боте ВМ-20 - 69 человек и на рейдовом буксире РБ-404 - 6 человек», – сообщили в пресс-службе ТОФ.

Военные помогают пострадавшим. Фото: Отдел информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту

Погрузка на БКД «Николай Вилков» продолжается: размещено уже более 700 человек, с помощью крана загружено 34 автомобиля.

Жители ожидают погрузки. Фото: Отдел информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту

Фото: Отдел информационного обеспечения ПС ВВО по Тихоокеанскому флоту

Большая вода в Приморье разрушила инфраструктуру, дороги, во многих муниципалитетах отключали электричество. Режим ЧС введен еще в семи районах. В крае действует режим ЧС федерального характера.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 19:40.

Около 18:30 в Зарубино завершилась эвакуация туристов. Всего на корабли и суда ТОФ приняли 1074 человек и 34 машины. Люди стоят на палубе, автомобили в трюме. Во Владивосток суда придут не раньше 23 часов.

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