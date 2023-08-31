Приморский край страдает от наводнений. Фото: Правительство Приморского края

Приморский край постепенно пытается прийти в себя после разрушительных дождей. На некоторых разрушенных участках дорог уже даже удалось восстановить проезд. Но несмотря на хорошие новости, выдыхать пока рано. Что происходит в Приморье и к чему готовиться жителям края, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Синоптики обещали, что лить без остановки будет три дня, но не во всех районах края получилось именно так. Во Владивостоке, например, 31 августа тучи развернулись, и выглянуло солнце. Однако сильные дожди на востоке края сохраняются, но во второй половине дня фронты переместятся на восток, осадки пойдут на убыль. По прогнозам – ночью дожди прекратятся, но вернутся к утру. Солнца приморцы увидят только в выходные, а пока в регионе делают все возможное, чтобы помочь людям, которые потеряли имущество из-за наводнений, но не обошлось без ЧП.

Появилась информация о том, что в Уссурийском округе якобы прорвало дамбу и жителей села Пуциловка эвакуируют. Пока в подтверждение этому есть видео от очевидца, но официального подтверждения факта разрушения дамбы нет.

На вопросы журналистов «КП» в администрации Уссурийского ГО заявили, что никакого прорыва нет, обстановка спокойная. Тем не менее эвакуация жителей Пуциловки из-за угрозы подтопления продолжается.

Новая волна паводка может накрыть и сам Уссурийск в ночь на 31 августа. В городе воют сирены. Объявлена эвакуация из-за возможного затопления. Вода уже постепенно пребывает на улицы города. В районе Пушкинского моста отключено электричество, местные перегоняют автомобили на возвышенности. По словам местных жителей от наводнений опять страдают люди, проживающие в районе Семи Ветров.

Из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Раздольной в зоне подтопления вновь могут оказаться микрорайон Загородное, улица Демина, район малоэтажной застройки вдоль Пушкинского моста, Солдатского озера и парк «Зеленый остров».

В связи с тем, что вода пребывает, а сезона затишья дождей не предвидится, границы режима чрезвычайной ситуации регионального характера решено расширить еще на шесть муниципалитетов юга Приморья. Согласно данным краевого правительства, речь об Артеме, Владивостоке, а также Ольгинском, Лазовском, Шкотовском и Партизанском муниципальных округах.

Ранее региональный ЧС был введен на территориях Уссурийского, Лесозаводского городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Анучинского, Красноармейского, Октябрьского, Пограничного, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных округов, Дальнереченского, Михайловского, Надеждинского, Спасского муниципальных районов. Все люли, пострадавшие от наводнений и проживающие на данных территориях, имеют право на выплаты.

В селе Барабаш Приморского края открыли пункт раздачи гуманитарной помощи. Местные жители получают продуктовые наборы, воду и постельные принадлежности. В местной школе для людей, пострадавших от наводнений, организовали бесплатное питание, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Правительство края направило из Владивостока и Артема дополнительные административные комиссии, чтобы максимально быстро оценить ущерб, нанесенный паводком имуществу людей. Губернатор Олег Кожемяко заявил, что выплаты получат все пострадавшие, а спасатели помогут людям навести порядок в домах.

После прошедших в Приморье паводков в крае от транспортного сообщения отрезаны 42 населенных пункта. Тем не менее, в Спасском районе проезд есть по всем направлениям, в том числе восстановлен объезд на 2-727 километре «Спасск-Варфоломеевка». В Уссурийске на трассе Доброполье – Николо-Львовское открыли реверсивное движение, так как из-за перелива на нулевом километре двухполосное движение сейчас небезопасно.

Люди проезжают на свой страх и риск. Фото: Правительство Приморского края

В Славянке возникли перебои с водоснабжением. На водонасосной станции нет электричества из-за повреждения опор электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся как только электрики смогут добраться до поврежденных опор.

По словам энергетиков, в течение дня электроснабжение на ВНС «Ромашка» восстановят и вода будет подаваться в полном объеме. 31 августа во второй половине дня организуют подвоз воды жителям Славянки. Решается вопрос о подключении дизельгенератора в поселке Рыбак.

Ночью восстановили проезд для всех видов транспорта на 125 километре автодороги Раздольное-Хасан, на 126 километре работы продолжаются. В планах вернуть проезд в южную часть Хасанского округа к обеду.

По-прежнему нет транспортного сообщения с деревней Гвоздево и поселком Приморским. Проезд в Безверхово возможен только для большегрузных машин. Также продолжается подвоз воды жителям Зарубино из Краскино силами Примавтодора.

Электроснабжение в Барабаше, Занадворовке и Филипповке восстановлено почти полностью. 31 августа специалисты ДРСК работают в Андреевке и Рыбаке. В течение дня планируют подключить большую часть Андреевки.

В Барабаш для устранения последствий стихии направили дополнительные силы и средства МЧС России, авиалесоохраны в количестве 36 человек. Доставлена гуманитарная помощь жителям поселка из Владивостока. В ПВР по прежнему остаются 50 человек. В Барабаше, Занадворовке, Филипповке, Овчинниково работают четыре комиссии по обследованию подтопленных домовладений. Сегодня начнутся работы по расчистке территорий.

В Андреевке началась эвакуация людей в Зарубино. В текущий момент эвакуируют более 500 человек. Прибыли корабли ТОФ, которые их доставят во Владивосток. Эвакуационные рейсы будут курсировать в течение трех дней.

Приморцы с придыханием ждут прогнозы о солнечных днях и спаде воды. Август 2023 года войдет в историю как выдающийся. За месяц выпало 14 591 миллиметров осадков – эта цифра превышает исторический максимум за период с 1936 года, наблюдавшийся в 2019 (тогда выпало 9561 миллиметров). Владивосток «переплюнул» свой исторический максимум на 40 миллиметров, Посьет – на 80, Уссурийск – на 51, Полтавка – на 127, Анучино – на 79, Рощино – на 83 и так далее.

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