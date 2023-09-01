Во Владивостоке восстановят упавшую подпорную стену в районе лицея № 41

Дорожные службы устраняют последствия непогоды. Фото: Администрация Владивостока

Прошедшие в августе проливные дожди, которые обрушили на Владивосток несколько месячных норм осадков, привели к подтоплению многих улиц и социальных объектов города. Муниципальные службы усиленно ликвидируют последствия стихии. 31 августа глава города Константин Шестаков, председатель городской думы Андрей Брик и прокурор Владивостока Иван Иванов проинспектировали ход восстановительных работ в домах на улице Спортивной и в социальных учреждениях района, сообщила пресс-служба администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На Спортивной спасатели откачивают дождевую воду из подвалов домов № 4, 12 и других. Муниципальные дорожные службы в это время прочищают забившуюся за время паводка ливневую канализацию и проводят санитарную уборку улицы и придомовых территорий.

В дополнение к затоплению, в этом районе произошла еще и авария на канализационной насосной станции. Ее ремонт городская прокуратура взяла на особый контроль и обязала водоканал, в ведении которого находится станция, в ближайшее время отчитаться о проводимых работах.

На месте побывал Константин Шестаков. Фото: Администрация Владивостока

Особое внимание было уделено расположенным в районе лицею №41 и детским садам № 113 и 117. Во время прошедших ливней во двор лицея, расположенного на улице Воропаева, рухнула часть подпорной стены, а территории детских садов были затоплены дождевой водой.

Константин Шестаков поручил специалистам благоустроить территорию детских садов, а на территории лицея обустроить систему водоотведения, построить новую подпорную стену и провести другие работы, необходимые для предотвращения повторения ситуации.

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