Хорошо, что здесь нет детей: во Владивостоке из-за рухнувшей подпорной стены смывает лицей

Из-за стены упали мусорные баки. Фото: Newsbox24

Во Владивостоке топит территорию 41-го лицея на улице Воропаева. Потоки воды бурным потоком стекают по уличным лестницам и постепенно пробираются во двор школы. Из-за дождей рухнула подборная стена рядом с учебным учреждением, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Разрушенная стена, а точнее то, что от нее осталось, свалилось на мусорные баки и опрокинуло их. Теперь среди кирпича красуются черные пакеты с отходами. По словам очевидцев, во время оползня какой-то камень отскочил прямо в окно здания и разбил стекло.

«Я даже не знаю, выстоит ли оставшаяся часть стенки. Хорошо, что еще не начался школьный период и здесь не было детей», – говорит сотрудница школы.

Редакция обратилась в пресс-службу управления образования края, чтобы узнать, обращались ли люди за помощью, работают ли с этой ситуацией специалисты. Пока мы ждем ответа. Тем временем, это не первое учебное учреждение, которое пострадало от дождя 23 августа.

Из-за ливня топит школу №74 в районе Чуркина на улице Харьковской. Десятки учителей пытаются спасти актовый зал и классные кабинеты от потопа. Педагоги уверяют, все из-за строителей. Несмотря на штормовое предупреждение, рабочие решили поменять кровлю крыши.

Редакции сообщили, что управление образования выезжало на место, ситуацию взяли под личный контроль. После того как погода успокоится, специалисты ремонт возобновят. К началу учебного года все последствия будут устранены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Улицы заливает грязевыми потоками: во Владивостоке продолжается разгул стихии

На Владивосток уже обрушилось 80 миллиметров осадков, сообщить о ЧП можно в чат-бот (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.