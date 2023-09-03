Привлечено 37 плавсредств – другой транспорт не справится. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

МЧС России эвакуировало около 7093 человека из районов Приморья, пострадавших от наводнений с начала серии дождей. Спасено за это время 525 человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«В шести пунктах временного размещения остаются 179 человек, в том числе 33 ребёнка. Остаются подтопленными 121 жилой дом, 697 придомовых территорий. Нарушено транспортное сообщение с 18 населенными пунктами, действуют 3 лодочные переправы. За сутки просушено 43 дома, откачана вода из подвалов 61 жилого дома», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Спасатели продолжают откачивать воду из домов, школ, детских садов и больниц. Объем работ колоссальный. Всего для ликвидации последствий ЧС сформировано 226 аварийно-восстановительных бригад, привлечено 956 человек, 203 единицы техники, 37 плавсредств.

За минувший месяц в регионе выпало более 15 тысяч миллиметров осадков. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Как уже писала «КП», за время «потопов» пострадавшим авиацией доставили 7,5 тонны гуманитарной помощи. Отрезаными от большой земли остаются населенные пункты Ольгинского муниципалитета: Милоградово, Фурманово, Моряк-Рыболов и другие.

Режим ЧС регионального характера расширили на Дальнереченский городской округ – так жители смогут получить выплаты из краевого бюджета. Действует режим ЧС федерального характера, чтобы компенсировать Приморью затраты. Сумма ущерба превышает семь миллиардов рублей – и эта цифра только растет.

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