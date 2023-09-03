Еще в одном муниципалитете Приморья ввели режим ЧС

Муниципалитеты продолжают справляться с последствиями непогоды. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера распространили на Дальнереченский городской округ, пострадавший из-за мощных ливней, сообщило правительство Приморского края.

Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко. Введение режима ЧС позволить жителям, понесшим потери из-за наводнений, оперативно получить краевые выплаты – компенсацию ущерба.

«Дальнереченский городской округ пополнил перечень муниципалитетов Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования. Принятие этого решения позволит расширить масштабы помощи, прежде всего, населению», – сказано в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что авиация МЧС в регионе доставила более 7,5 тонны гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Сильные дожди продолжаются в Приморье с начала августа.

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