Семья автоподставщиков из Владивостока предстанет перед судом

По официальным данным отец, мать и сын за три года устроили 48 ДТП. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О том, что такое автоподстава во Владивостоке знают даже те, у кого нет водительских прав. Более того, в автомобильном городе несколько лет назад появилась печально известная семья, которая основала свой темный бизнес, устраивая ДТП на самых каверзных участках дорог. С одной стороны, нечего правила нарушать, а с другой, таким образом они заработали на страховых выплатах около 8,5 миллиона рублей. В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении автоподставщиков. Что они успели натворить с декабря 2018 года по январь 2022, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По официальным данным отец, мать и сын за три года устроили 48 ДТП (по крайней мере это те, что удалось доказать). По словам местных жителей, не раз предупреждающих водителей о хитроумных горе-бизнесменах, на счету автоподставщиков около 160 аварий.

В числе пострадавших те, кто вовремя не перестроился при повороте, не занял положенную полосу при выезде с кольца или просто растерялся на сложном перекрестке, а таких во Владивостоке насчитывается довольно много. И, если обычный водитель чаще всего пытается затормозить даже перед нарушителем, то любители легких денег не упускают шанса заработать и бьют прямиком в цель.

«Помимо похищенных страховых выплат в размере 8,5 миллиона рублей фигуранты попытались получить еще свыше 750 тысяч рублей, но по независящим от них обстоятельствам у них это не вышло. Суммы, полученные фигурантами за каждое ДТП, варьировались от 35 до 400 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Пока идет расследование уголовного дела на все семь машин семьи наложили арест, а также на 800 долларов США и 28 тысяч рублей, принадлежащие обвиняемым.

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Видео: пресс-служба УМВД Приморья (подробнее...)

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