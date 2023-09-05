Мы задыхаемся: во Владивостоке пассажиры оказались заложниками автобуса с распыленной перцовкой

Одного пшика хватило, чтобы все пассажиры начали кашлять и задыхаться. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Во Владивостоке в автобусе, который двигался со стороны Русского острова по мосту, парень и женщина устроили драку. В какой-то момент молодой человек не придумал ничего лучше, кроме как распылить в закрытом пространстве перцовый баллончик. Как итог – пассажиры начали задыхаться. Люди просили водителя открыть окна и двери или остановиться, все их просьбы рулевой почему-то игнорировал, но «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, почему.

Весь этот кошмар один из пассажиров общественного транспорта снял на видео. Люди в панике кричат: «Откройте дери, нам нечем дышать, выпустите!». Но не стоит забывать, что все происходит на мосту, где остановка запрещена, а сзади едут авто, которые будут явно не готовы к резкому торможению автобуса.

«Так как до конца моста оставалось менее 100 метров, водитель принял решение не останавливать транспортное средство, что запрещено ПДД и могло повлечь ДТП с крайне тяжелыми последствиями, а остановился сразу, как только позволила дорожная ситуация – на улице Бархатной. Салон проветрили, угрозы жизни не было. Автобус поехал дальше по маршруту», – объяснили в мэрии.

Отметим, что в случае конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка во всех автобусах Владивостока установлены камеры видеонаблюдения. Записи с них помогут установить детали происшествий. Более половины автобусов МУП «ВПОПАТ № 1», а также транспорт других автотранспортных компаний оборудованы тревожными кнопками, и работа по их установке продолжается.

Полицейские проводят проверку по факту конфликта и распыления газа из перцового баллончика в общественном транспорте. Устанавливаются личности участников инцидента.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством. Добавим, что в полицию сообщений по данному факту не поступало.

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