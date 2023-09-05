Больше света в любимом городе: во Владивостоке поработали над дополнительной системой освещения

Всего в этом году во Владивостоке заменили свыше 3000 светильников. Фото: Администрация Владивостока

Куда приятнее возвращаться домой вечером по освященным улочкам. Не так давно во Владивостоке подключили 120 фонарей в микрорайоне Снеговая Падь на улице Адмирала Смирнова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Раньше людям приходилось идти по тротуару в темноте на свой страх и риск, хотя линию освещения построили вместе с жилыми домами. Жители района обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко и главе Владивостока Константину Шестакову. Просьбу приморцев услышали. Более того, установили не простые лампочки, а современные светодиодные светильники. Они потребляют меньше электроэнергии и обеспечивают лучшую освещенность дорожного покрытия и тротуаров.

Кстати, новые фонари уже горят в поселках Подножье и Экипажный на острове Русский, на трассе Седанка – Патрокл. Всего в этом году во Владивостоке заменили свыше 3000 светильников, очистили и покрасили 250 опор освещения. 50 аварийных опор света заменили на новые.

Помимо дополнительных точек освещения в городе постепенно появляются новые светофоры, это помогает сделать Владивосток наиболее комфортным как для водителей, так и для пешеходов. Например, светофор на пересечении Карской и Луговой поможет водителям безопасно и удобно поворачивать на Карскую в сторону Минного городка. Нововведение снизит риск наезда на людей на нерегулируемых пешеходных переходах, а также избавит участок дороги от пробок.

В мэрии добавили, что в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города в приморской столице повышают безопасность дорожного движения и создают комфортные условия для пешеходов. Все мероприятия по этому направлению проводятся поэтапно до 2036 года.

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