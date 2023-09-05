Пострадавшим от наводнений жителям Уссурийска построят 200 новых квартир

Весной и летом следующего года специалисты приступят к отделке и благоустройству. Фото: Правительство Приморского края

В Уссурийске для жителей, которые лишились дома из-за паводков, планируют построить более 200 квартир и сдать их к осени 2024 года. Об этом заявили губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании в администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По поручению главы края, представители власти Приморья должны подготовить необходимые документы в Минстрой РФ для того, чтобы быстрее приступить к строительству. Возводить дома необходимо в местах без риска подтопления и с возможностью подключения к инженерной инфраструктуре, такие площадки уже выбраны.

Работы планируют начать этой осенью, а весной и летом следующего года приступят к отделке и благоустройству.

«Поставлена задача, исходя из оценки комиссий по тем домам, которые не пригодны для проживания, построить до следующего сентября жилье и предоставить его гражданам, которые пострадали от наводнения. Это порядка 200 квартир. Поставщики услуг гарантируют возможную своевременную поставку железобетонных конструкций на период строительства».

Курировать работы будет министр строительства края Виталий Блоцкий, а также администрация города.

Напомним, что ранее в Приморье прибыл зампредседателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Полпред посетил наиболее пострадавшие от паводков дома в Уссурийске и заявил, что жители получат новые дома.

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