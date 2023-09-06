Наводнения в Приморье опресняют морскую воду. Что это значит и чем грозит

В Амурском заливе «сменился» планктон. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Ученые Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) обеспокоены резким опреснением Амурского залива после прошедших в Приморье мощных паводков. По мнению специалистов, явление может привести к недостатку корма для молоди корюшки и наваги. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты центра морской биологии регулярно мониторят гидрологические параметры воды в Амурском заливе на постоянном разрезе от мыса Красный, который находится возле ННЦМБ до горы Приметная на противоположном берегу залива.

В августе ученые заметили, что после прошедших ливней в поверхностном слое воды залива резко снизилась концентрация растворенной соли. 21 августа она составляла всего 5,5 промилле, 31 августа – около 10 промилле, при этом площадь зоны с опресненной водой увеличилась.

«Такой пресный слой воды в Амурском заливе во временном плане у нас отмечается впервые», – отметил научный сотрудник лаборатории морской биоты ННЦМБ ДВО РАН Андрей Бегун.

Одновременно с этим, в верхних слоях воды до глубины четырех метров ученые обнаружили большое количество фитопланктона (растительные микроорганизмы) и повышенное содержание хлорофилла, из-за чего повысилась мутность морской воды. Началось ее «цветение». При этом фитопланктон оказался нетипичным для прибрежных морских районов (по предположению ученых – пресноводным). Сейчас ученые выращивают в лаборатории культуру этих водорослей, чтобы исследовать их, и точно определить видовую принадлежность.

В то же время зоопланктон (это уже микроскопические животные) из поверхностных вод исчез полностью, оставшись, в основном, в районе дна. Так вот, по прогнозам ученым в следующем году это может создать проблему с кормом для рыб.

По словам старшего научного сотрудника ННЦМБ ДВО РАН Валентины Касьян, значительная разница плотности соленой и опресненной воды может помешать зоопланктону мигрировать из придонных слоев к поверхности залива для размножения и питания в осенний пик развития. Зоопланктона явно будет маловато, а это главный компонент питания молоди прибрежных рыб: корюшки, наваги и других. В результате эти виды могут уйти из Амурского залива в другие районы, оставив рыбаков Владивостока без привычного улова.

Наводнения в Приморье нанесли серьезный урон не только экологии региона, но и инфраструктуре. Общий ущерб оценили в 10 миллиардов рублей.

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