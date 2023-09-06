Это их хитрая схема: жители Владивостока массово жалуются на таксистов

Такси. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Владивостока все чаще стали жаловаться на водителей такси. Уже несколько человек обратились в редакцию со своими историями о том, что водители приезжают на заказ и…прячутся. Таксисты специально паркуют свою машину неподалеку от адреса вызова и не выходят на связь, пока человек не отменит заказ. Более того, наш корреспондент недавно сам попал в такую ситуации, решили разобраться, что происходит. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все вышеописанное – популярная схема у сотрудников такси. Об этом редакции рассказал молодой человек, пожелавший остаться анонимным, работающий в данной сфере.

«Так поступают не все водители, но обычно к подобному прибегают, когда не хотят ехать на сложный заказ. Машину паркуют подальше от глаз клиента и ждут, пока он сам не откажется от поездки. Рейтинг при этом сотрудник не теряет. Деньги людям тут же возвращают. А вот нервы и потраченное время никто не вернет».

Наш корреспондент оказался в неподходящий момент заложником этой схемы. С центра предстояло поехать в район Снеговой Пади. Таксист откликнулся на заявку, отправил сообщение, что приехал и больше не выходил на связь. Звонки и вопросы в личных сообщениях «где вы?» оставлял без ответа. Заказ пришлось отменять, еще и деньги списали. В службе поддержки нашего журналиста выслушали, всю сумму вернули обратно, но сотрудник мог опоздать на важную встречу. Кстати, такая схема работает и на пассажиров с низким рейтингом. Водители просто не хотят «лишних проблем».

Напомним, с 1 сентября 2023 года в России вступил в силу новый закон, призванный повысить безопасность поездок на такси для пассажиров и усложняющий правила для водителей.

Согласно новому закону, рулевых не пустят на работу, если те: 1) являются злостными неплательщиками штрафов за нарушение ПДД (не оплатили более трех штрафов); 2) были лишены водительских прав дважды за один год; 3) имеют судимость (включая непогашенную) за убийство, разбой, грабеж, похищение и другие статьи УК РФ. Кроме того, все водители такси, включая самозанятых, отныне обязаны оформить ОСАГО по тарифам для перевозчиков.

Люди заметили, что после новых правил заказать машину стало куда сложнее. А ценник вырос в два раза. Если раньше поездка с Ленинского района до центра стоила около 200 рублей, то теперь 400, а то и выше.

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