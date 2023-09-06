Дог-френдли, дефиле собак и мастер-классы: в столице Приморья состоится фестиваль «Дорога домой»

На выставке можно будет найти себе верного друга. Фото: Ярослав ЮРИН

Ежегодный фестиваль-выставка беспородных собак «Дорога домой» состоится в столице Приморского края 16 сентября. В рамках доброго мероприятия горожане смогут познакомиться с подопечными фонда помощи животным, увидеть собачье дефиле, обменяться нарядами для своих любимцев и пообщаться со специалистами, которые расскажут, как правильно ухаживать за питомцами. Для детей подготовят отдельную развлекательную программу. Участие в добром мероприятии – бесплатное.

Фестиваль во Владивостоке в этом году пройдет уже в пятый раз. Площадкой для доброй акции станет ТРК «Калина Молл». Узнать больше о собаках, пообщаться со специалистами или опытными хозяевами можно 16 сентября с 12 до 18 часов. Кстати, на встречу разрешается приходить со своими питомцами. Из названия мероприятия – «Дорога домой» вполне понятно, что одна из его главных целей – найти любящих хозяев собакам, которые когда-то оказались преданы человеком. Поэтому тем, кто только думает завести себе верного четвероного друга, стоит пообщаться с экспертами на фестивале.

Организаторами мероприятия выступили фонд «Умка» и ТРЦ «Калина Молл», при поддержке проекта «Животные города_В» администрации Владивостока и других партнеров.

«Администрация Владивостока активно сотрудничает зоофондами нашего города. Появилось много добрых и полезных инициатив, акций и флешмобов, выставок в поддержку животных и многое другое. Примером может послужить работа с фондом помощи животным «Умка», – рассказала помощник мэра Яна Красицкая.

По словам организаторов, фестиваль «Дорога домой» – это место дружбы, добра и дог-френдли среды. Специалисты постараются ответить на все актуальные вопросы по обращению с собаками.

В программе мероприятия – дефиле и презентация собак, благотворительная ярмарка, бартер одежды и амуниции для животных. Фонд «Умка» проведет обмен книгами из своей библиотеки. Маленьких гостей порадуют спектаклем от студии детских праздников KissKiss и угощениями. Пройдут мастер-классы, желающие смогут нанести аквагрим.

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