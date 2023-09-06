В рамках ВЭФ в столице ДФО отыграет фестиваль «Владивостокские сезоны»

Фестиваль будет красочным и интересным. Фото: Ольга ЮШКОВА

Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» с 9 по 13 сентября пройдет в рамках ВЭФ. В разных учреждениях культуры города состоятся прекрасные выставки, интересные экскурсии, яркие концерты и другие не менее замечательные мероприятия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

9 сентября на центральной площади Владивостока с 19:00 до 22:00 гостей. Жителей города и участников Восточного экономического форума подготовят концерт «Владивостокские сезоны». Чего же ждать публике? Конечно же талантливых артистов. На сцене выступят Петр Дранга, певица Амария, симфонический оркестр Приморской краевой филармонии и приглашенные зарубежные музыканты. Вход свободный.

Концерт подготовлен администрацией города Владивостока при поддержке Фонда Росконгресс специально для жителей, гостей города и участников ВЭФ.

ОТПЛЯСАЛИ И ПО МУЗЕЯМ

А с 10 по 13 сентября всех желающих ждет множество интересных проектов. Один из них – «Муравьев-Амурский. Быть губернатором» (0+). Выставка приурочена к 165-летию со дня подписания Айгунского договора, закрепившего за Россией новые земли, и 85-летию образования Приморского края. Это история жизни и государственной деятельности выдающегося управленца середины XIX века генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского – пример того, как много способен сделать человек, осознавший свою миссию, свою роль, свое время.

Участники форума могут попасть на это и другие мероприятия по бейджу, его нужно будет предъявить на входе в музей. Адрес: главный корпус Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, улица Светланская, 20. Время с 10:00 до 18:00.

Также все три дня форума будет действовать выставка «Владивосток. Время крепости» (12+). Владивостокская крепость в свое время сыграла очень важную роль в обеспечении безопасности рубежей сначала Российской империи, а затем и Советского Союза. Проект дает исчерпывающее представление о масштабах строительства и грандиозности этого уникального памятника архитектурной и инженерной мысли, о людях, создававших его.

Доступ для участников форума также по бейджу. Адрес: Визит-центр музея-заповедника «Владивостокская крепость», улица Петра Великого, 6. Время с 10:00 до 18:00.

Впервые на Дальнем Востоке представили масштабный проект. Посвященный искусству авангарда начала 20 века. Здесь предоставлено более 50 произведений и собраний Государственной Третьяковской галереи, Приморской государственной картинной галереи и Дальневосточного художественного музея (Хабаровск). Выставка под названием «Энергия цвета. Архетипы авангарда» (12+) будет работать 10. 12 и 13 сентября с 11:00 до 18:00.

Прямиком из Государственного Эрмитажа во Владивосток прибыла выставка «Святая Екатерина» Карло Дольчи» (0+). Работы мастера никого не оставят равнодушным, его картины пользуются большой популярностью у ценителей прекрасного. Посмотреть на произведения искусства можно 10, 12 и 13 сентября с 11:00 до 18:00.

«Китай в творчестве художников русского зарубежья. Из коллекции Сергея и Ирины Беляевых» (0+). Впервые во Владивостоке представлено 60 произведений 23 художников восточной ветви русского зарубежья. Это известные художники, получившие образование в России, и молодые художники, занимавшиеся в частных студиях Харбина и Шанхая, – мастера изобразительного искусства нескольких поколений. Посетить мероприятие можно 10, 12 и 13 сентября с 11:00 до 18:00. Адрес: Приморская государственная картинная галерея, Партизанский проспект, 12 (бордовый зал).

АХ, ЭТА МУЗЫКА

Симфония №1 «Космос» для Искусственного Интеллекта (6+) композитора Петра Драгни состоится 10 сентября на сцене Мариинского театра с 19:00 до 21:00. Доступ по приглашению.

11 сентября с 21:00 до 22:30 пройдет музыкальный концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра (0+). Адрес: Приморская сцена, улица Фастовская, 20 (большой зал).

КИСТИ, КРАСКИ И ХОЛСТЫ

Выставочный проект «Покорители морей и дары океанов в памятниках музеев Московского Кремля» (12+) откроет свои двери 13 сентября. В этом году выставка посвящена близкой для Владивостока морской теме. Более 150 бесценных экспонатов работы русских, европейских и восточных мастеров XVI–XXI веков расскажут о важных событиях истории отечественного мореплавания, о доблести русского флота. Среди шедевров коллекции главной сокровищницы России – произведение ювелирной мастерской Карла Фаберже – пасхальное яйцо «Память Азова».

Выставка работает с 10:00 до 18:00. Адрес: главный корпус Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, улица Светланская, 20.

Выставка «Художник и сказка» (0+) представляет более 80 произведений русских художников, объединенных темой былин и сказок. В экспозиции представлены живопись, авторская и печатная графика, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и мелкой фарфоровой пластики. Гости могут посетить мероприятие 13 сентября с 11:00 до 18:00. Адрес: Приморская государственная картинная галерея, улица Алеутская, 12 (парадный зал).

Отметим, что с 14 по 17 сентября жители и гости дальневосточной столицы смогут в свободном доступе посетить выставку на Университетской набережной ДВФУ. Она ежегодно демонстрирует достижения, уникальность культуры, обычаи, кухню и экономический потенциал регионов Дальнего Востока России.

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