Умершая после домашних родов жена амурчанина, который сжег в печи младенца, жила во Владивостоке

СК завел уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области многодетный отец сжег в печи младенца и привез в морг труп жены в одеяле. Оказалось, что возлюбленная жителя села Новотроицкое родом из Владивостока. Около 15 лет назад они познакомились на фермерском форуме, влюбились друг в друга, и женщина оставила большой город, перебравшись в глубинку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

У пары родилось четверо детей – двое мальчиков и девочек, ждали пятого. Но почему-то в этот раз решили, что жена будет рожать дома. Экспериментировали ли они так раньше – неизвестно. Коллега из Благовещенска рассказал редакции, что Григорий и Анна (имена изменены) вели затворнический образ жизни, занимались фермерским хозяйством и очень прославились благодаря этому в Амурской области.

Детей обучали на дому, гаджеты им не покупали. Вообще семью считали старообрядцами. Они даже назвали свою территорию «заПАведник» с отсылкой на языческую тематику. «ПА» – корень слов в великом русском языке обозначающих защиту, то есть за «ПА», это за защитой. «Ведник» – ведающий, знания, истины. Но вера в мать-природу зашла за грань разумного и привела во время родов к трагедии.

Делом занялся Следственный комитет. Редакции рассказали, что все четверо ребят сейчас в безопасности. Единственное, не поделились где именно. Как и не озвучили по какой статье ведется расследование. Все это – позже. Редакция продолжит следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Явился с повинной, но сказал, что жену не убивал: как важный чиновник из Приморья зарезал супругу и дал заднюю

Присяжные признали вину Виталия Оноприенко, который в 2013 году убил жену-педагога во Владивостоке (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.