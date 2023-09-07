Не вспомнил адрес: в Уссурийске мужчина хотел выяснить отношения с товарищем, но убил незнакомца

Возвращаясь домой, обвиняемый избавился от верхней одежды и оружия. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Вопиющий случай произошел в Приморье. В жилом доме в Уссурийске на улице Амурская нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями головы и тела. Следственный комитет по краю завел уголовное дело и нашел виновного, рассказали в ведомстве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В убийстве обвинили 36-летнего уссурийца. Как рассказал сам мужчина, 25 августа он решил выпить. Видимо, алкоголь ударил ему в голову, и приморец решил выяснить отношения со своим старым знакомым, но в каком именно ключе, не уточняется.

К товарищу мужчина пошел не с пустыми руками, а взял с собой огнестрельное оружие, которое находилось у него незаконно. Однако осуществить задуманное ему не удалось, по дороге он так и не вспомнил, где живет его знакомый, а потому решил вернуться в свой дом.

Из одного из бараков доносилась громкая музыка, которая привлекла внимание обвиняемого, он решил напомнить жильцам, что необходимо соблюдать режим тишины. По звуку вычислил, из какой именно квартиры доносится шум, постучал в дверь и поссорился с хозяином помещения. Конфликт решили радикальным путем: приморец четыре раза выстрелил в мужчину и когда понял, что тот не подает признаков жизни, ушел. По дороге домой он выбросил свою кепку и верхнюю одежду, а оружие спрятал в кусты.

В квартире убитого в этот момент находились его мать и сожительница, которые и сообщили о случившемся. Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Теперь обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Сейчас же мужчина находится под стражей.

Напомним, что ранее в пгт. Кавалерово уголовник пырнул ножом своего соседа за то, что тот попросил его не шуметь.

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