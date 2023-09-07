Администрация Владивостока каждый день следит за строительством школы на Патрокле

Работы выполняет компания-подрядчик ООО «ГК Альянск». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается строительство школы на Патрокле, и за ходом работ сотрудники городской администрации следят в ежедневном режиме. 6 сентября во время очередной проверки подведены итоги за неделю: компания-подрядчик ООО «ГК Альянск» уже забетонировала плиты покрытия пятой в секции, а в первой и второй выставили опалубку, провели армирование перекрытия лестничной клетки выхода на кровлю, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За неделю специалисты подготовили к бетонированию вертикальные конструкции и рекреацию входной зоны третьей секции. Закончились работы по кладке внутренних и наружных стен четвертой секции.

В главном корпусе завершено бетонирование периметра парапетов кровли, последних ступеней рекреации в центральной части будущего учреждения и стен первого зенитного фонаря.

За неделю специалисты подготовили к бетонированию вертикальные конструкции. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В большом спортивном зале установили семь несущих металлических балок, осталось смонтировать всего две. А в помещении бассейна готовят к армированию и бетонированию плиты покрытия.

На самой территории школы перенесли строительный городок, чтобы приступить к обустройству будущего спортивного стадиона.

Во второй секции продолжается монтаж оконных блоков и кронштейнов.

Часть работ по-прежнему продолжается. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что школу строят по национальному проекту «Образование». По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко, работы должны завершить до конца этого года. Учреждение рассчитано на 1275 мест. В нем появится кинотеатр, спортзалы, бассейн, танцевальный зал и многое другое, что поможет ребятам учиться с интересом и в комфорте.

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