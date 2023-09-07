Выбирать будем сердцем: Vladivostok Grand Hotel запустил конкурс для дизайнеров, где главный приз - уикенд в апартаментах и 150 тысяч рублей

Здесь появится новый арт-объект. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Создавая что-то прекрасное, масштабное и полезное, даже самый искусный мастер знает, что со временем проект потребует свежих красок и деталей. Vladivostok Grand Hotel and SPA во Владивостоке на Корабельной Набережной готов внести на страницы своей истории еще одну главу. Молодых дизайнеров и архитекторов приглашают принять участие в конкурсе по созданию арт-объекта в знаменитом сухом бассейне отеля. Главный приз – уикенд в номере и 450 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фойе. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Организаторами конкурса «Архитектурный образ Владивостока» является сам отель, а также правительство Приморья, администрация Владивостока, ДВФУ, ВВГУ и Туристическо-информационный центр края. Да, можно было привлечь известных личностей в сфере архитектуры и дизайна, но город и край заинтересованы в том, чтобы развивать молодые таланты. Поэтому студенты и специалисты до 35 лет могут побороться за шанс, представить свою работу в пятизвездочном отеле столицы ДФО.

Анна Повереннова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«У зоны сухого бассейна очень любят фотографироваться наши гости, мы приняли решение добавить сюда масштабный красивый объект, который станет новой точкой притяжения для туристов и местных жителей. Для молодых талантов это прекрасный шанс заявить о себе, и мы готовы пойти навстречу – оплатить весь материал и работы по созданию, а также установке скульптуры. Официальный старт конкурса начался 7 сентября, но мы уже получили множество писем с вопросами касаемо возраста, дат проведения, сбора заявок и так далее. Очень приятно видеть такой отклик, люди понимают, этот проект – отличная возможность внести вклад в историческую и культурную составляющую Владивостока», – рассказала представитель управляющей компании «Отель Менеджмент» Анна Повереннова.

Сбор заявок продлится с 10 по 30 сентября, а затем начнется длительная и тщательная работа оценочной комиссии, в которую войдут представители культуры, архитектуры, дизайна, а также общественники.

Александр Котляров. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Владивосток развивается, туристическая отрасль и гостиничный бизнес являются приоритетным направлением, – уверен один из будущих членов жюри Александр Котляров, главный архитектор Приморского края. - И когда инвестор в лице крупного гостиничного оператора, еще и единственной пятизвездочной сетки в регионе берет инициативу сделать свои объекты гораздо лучше, было бы глупо все это не поддержать. Выбирать работы будем сердцем, оценивая фантазию, смелость и технические составляющие работ».

Действительно, сфера благоустройства и туризма во Владивостоке шагнула далеко вперед. По словам начальника управления городской среды администрации Натальи Руденко, новые места притяжения, которые появляются в столице ДФО, всегда получают поддержку, в том числе и на федеральном уровне.

Наталья Руденко. Фото: Администрация Владивостока

«Конечно же, для дальнейшего роста этой сферы необходим поиск и подготовка талантливых кадров – архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Администрация Владивостока поддерживает проведение таких конкурсов. Победители, призеры и лауреаты не останутся без внимания при разработке новых благоустроенных пространств».

Заявки принимаются на электронную почту mamadalievaev@vladivostokgrandhotel.ru в свободной форме. Участнику необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, контактный телефон и e-mail. Далее ответным письмом будет направлена подробная информация о конкурсе с запросом на подтверждение участия, технические параметры зоны размещения малых архитектурных форм (МАФ).

Технические параметры зоны размещения МАФ будут направлены всем участникам по электронной почте после получения заявки на участие.

Номер «Джуниор сьют». Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

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