Более 6 тысяч владивостокцев вскоре получат безаварийную подачу тепла и горячей воды

Проводится полная замена железобетонных конструкций. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт теплосети. Так, на Тополиной аллее и в районе кольца на Инструментальном заводе 700 метров ржавых труб заменят на новые. Первый этап ремонтных работ почти подошел к концу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Проводится полная замена железобетонных конструкций: лотков, плит, стен и перекрытий тепловых камер. К тому же подрядчики монтируют трубопровод большого диаметра. Здесь установят сильфонные компенсирующие устройства вместо п-образных компенсаторов. Они нужны в качестве компенсирующих монтажных элементов для поглощения температурных деформаций трубопроводов.

По словам вице-мэра Тараса Фищук, на работы потребуется два этапа и первый почти завершен. Вскоре здесь возобновят движение транспорта.

«Тем не менее, ремонт продолжится в верхней части Тополиной аллеи и на кольце Инструментального завода. Поэтому часть дороги будет перекрыта уже в другом месте, выше. Понимаю, что это приносит неудобства, дорога важна для автомобилистов. Но замена труб в этом месте позволит обеспечить более 6 400 жителей ближайших домов безаварийной подачей тепла и горячей воды».

В мэрии рассказали, что на этом участке ежегодно происходило 8-10, а то и 12 порывов. Эту проблему нужно обязательно устранить. Да, это приносит неудобства тем, кто привык проезжать по данному маршруту. Но все эти работы идут на благо и стоят своих усилий.

Напомним, что в связи с прокладкой теплотрассы введены ограничения движения транспорта на участке от дома № 33 до дома № 45 на проспекте Красного Знамени. Проехать вниз от кольца на Инструментальном заводе по Тополиной аллее можно только до дома № 33.

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