Жители целого микрорайона Владивостока могут не волноваться: зимой будет тепло и вода

Подрядчику поставлена задача – ликвидировать отставание в графике. Фото: Правительство Приморского края

В связи с ремонтом теплосетей на участке дороги Красного Знамени, 39 до поликлиники РЖД на второй Круговой, 10 изменили схему движения. Работы по замене изношенных труб продолжаются. Уже смонтировали новые лотки тепловой сети и тепловые камеры, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«В данный момент все строительные материалы завезены, подрядчику поставлена задача – ликвидировать отставание в графике. Это важный участок дорожной сети, и мы понимаем, как важно, оперативно завершить здесь ремонт», – прокомментировал вице-мэр Тарас Фищук.

Сейчас перекрыт поворот на Партизанский проспект с Океанского проспекта около Некрасовского рынка. Чтобы проехать к жилым домам для удобства автомобилистов открыли двустороннее движение на участке от разворотного кольца на Инструментальном заводе до поликлиники РЖД. Привычную схему проезда вернут, как только завершатся работы.

Добавим, что этот участок является частью теплотрассы, которую строят и реконструируют для музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное Гнездо. Модернизация позволит не только подключить новый объект, но и почти вдвое увеличить мощность теплоснабжения домов на Некрасовской, Партизанском проспекте, Гоголя и других улицах приморской столицы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала и даже показывала, почему в городе собираются до октября полностью заменить около 20 километров труб. Решето. Другое определение куску трубы, которую вынули из теплотрассы возле дома на улице Героев Хасана, 20, подобрать сложно. Полностью проржавевшая, с толщиной стенок чуть больше миллиметра и огромными дырами по всей поверхности. Кажется, возьми в руки – и рассыплется. Остальные «экспонаты» выглядят немногим лучше.

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