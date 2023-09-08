В крае открылись почти 1300 избирательных участков. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье стартовали губернаторские выборы. Гонка кандидатур выдалась «тихой»: край затопили тайфуны и бесконечные ливни, заполонили информационную повестку. Избирательные участки, тем не менее, открылись 8 сентября – по плану. Рассказываем, как пройдет трехдневное голосование в сентябре 2023 года.

Когда пройдут выборы губернатора Приморья

В восемь часов утра по местному времени в Приморье 8 сентября началось голосование на выборах губернатора Приморского края. Оно продлится в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября. Участки для голосования будут открыты с 8 до 20 часов. Организацию процедуры голосования на выборах Губернатора Приморского края обеспечивают более 10 тысяч членов участковых избирательных комиссий.

Кандидаты в губернаторы Приморского края 8-10 сентября 2023 года

На пост губернатора претендуют пять человек. За время избирательной кампании (точнее, за последние две недели до старта выборов) кандидаты подали 17 видов агитационных материалов. Приводим список:

– действующий губернатор Приморья Олег Кожемяко, «Единая Россия»;

– Инна Кошелева, действующий депутат думы Владивостока, ЛДПР, президент Ассоциации рекламных компаний «Основа»;

– Александр Андони, «Коммунисты России». Место работы – главный редактор «СНГ - Медиа»;

– Кирилл Рудюк, директор ООО «ЭКО Система», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

– Денис Ковалев, президент Федерации рукопашного боя Уссурийска от Казачьей партии РФ.

Напомним, из губернаторской гонки 16 июля «выбыл» Василий Сомов из партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», гендиректор ООО «Находка Ойл Бункер».

Выборы губернатора Приморья: участки, график работы

Для проведения выборов на территории Приморского края открылись 1279 участков. Кроме того, продолжается голосование на судах, находящихся в плавании. Из-за серийного удара дождей голосование досрочно провели в некоторых селах Красноармейского района Приморья. Также заранее определились со своим кандидатом приморцы, которые находятся в зоне СВО, они голосовали с 1 по 4 сентября. А 7 сентября голосование прошло в населенных пунктах Хасанского округа – тоже из-за погоды.

Узнать, где расположен ваш избирательный участок, можно на региональном сайте Избиркома. Достаточно ввести адрес. На этом же портале отображены контактные данные избирательной комиссии.

Если вы хотите проголосовать не по месту жительства, а в другом регионе, заявление необходимо было подать на сайте Госуслуг (6+) за три дня до старта официальных выборов.

Дистанционное электронное голосование в Приморском крае: Как проголосовать онлайн

К сожалению, такой возможности в Приморском крае не предусмотрено. Дистанционное электронное голосование не будет применяться на выборах губернатора Приморья в 2023 году. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе своего визита в регион весной этого года.

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