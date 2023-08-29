На помощь приморцам прибудут спасатели с Камчатки. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Приморские синоптики предостерегали, что край вновь окажется под ударом сильнейшего ливня из-за циклона SAOLA и урагана DAMREY. 29 августа с самого утра в разных частях региона идут интенсивные дожди, Владивостоку и вовсе прогнозируют ураганный ветер до 35 метров в секунду и большое количество осадков ближе к ночи. В связи с этим глава города Константин Шестаков обратился к работодателям, чтобы они отпустили сотрудников домой пораньше. Непогода может продлиться аж до 31 августа, специалисты прогнозируют общее количество осадков до 140 миллиметров, это 80% от месячной нормы. Какие меры предпринимают в крае, и что уже успел натворить ливень, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погодная обстановка во Владивостоке

По данным на 12 часов утра наиболее интенсивные дожди идут на юге, юго-западе края. В Хасанском районе выпало 40 миллиметров осадков, во Владивостоке – 36. Сегодня проливные дожди распространятся на западные районы Приморья, на востоке осадки будут менее интенсивными. В столице ДФО специалисты подразделения по содержанию сетей ливневой канализации мониторят точки, где в результате осадков случаются подтопления. На данный момент бригады МБУ «СГТ» устраняют подтопление на улице Калинина в районе остановки «Мельзавод».

Устранение потопа на Калинина. Фото: Администрация Владивостока

Жителей и гостей города предупредили, что выход в море – ужасная идея, учитывая погодную обстановку. Это очень опасно для жизни. На востоке залива Петра Великого и юге района Поворотный – Золотой ожидается опасная высота волн – 4 метра. В портах южного побережья Приморского края подъем уровня моря выше критических отметок, накат волн, подтопление пляжей.

Также заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло выступил перед приморцами с важным заявлением. Водителей просят по возможности не передвигаться на авто и не парковать машины в зонах затопления. Пешеходам стоит соблюдать меры безопасности, взрослым ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Людям, проживающим близ рек Богатая и Черная подготовить все необходимые документы и запастись продуктами. В случае ухудшения погодной обстановки население проинформируют о необходимости эвакуации.

Приморцам спешат на помощь

Жителей поселка Моряк-Рыболов, которым необходимо по разным причинам оказаться во Владивостоке, доставят специальным автобусом из-за ограничений движения.

Если вы жидель данного поселка и вам необходима эвакуация, то обращайтесь к специалисту по работе с территориями Юлии Шломиной по номеру телефона 89941084441.

Жителей поселка Моряк-Рыболов эвакуируют из-за опасности наводнения. Фото: Правительство Приморского края

В панике жители Уссурийска, чьи квартиры расположены в районе Семи Ветров. Этот участок очень сильно пострадал в августе после нескончаемых дождей. Пятиэтажки оказались в воде на несколько метров после повреждения дамбы, теперь местные обеспокоены новостью о перспективе строительства нового дома в их районе. Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал распоряжение ни в коем случае не приступать к стройке. Пока это место не станет безопасным.

Кстати, в Уссурийске, несмотря на сильные дожди 29 августа – в День празднования иконы «Торжество Пресвятой Богородицы» все же состоялся Крестный ход. Как бы не играла непогода, собралось немало горожан. Колонна прошла по улице Ленина до храма святителя Николая Чудотворца, где состоялся молебен.

День празднования иконы «Торжество Пресвятой Богородицы». Фото: Марк Чернослив

Добавим, что в Уссурийском городском округе, городском округе Спасск-Дальний и Октябрьском муниципальном округе работают три пункта временного размещения, где находится 153 человека, в том числе 35 детей. Людям оказывается необходимая помощь. Граждане обеспечены предметами первой необходимости, трехразовым горячим питанием и питьём.

В Приморье действует Федеральный режим чрезвычайной ситуации. Авиацией МЧС России эвакуировано в Артем из населенных пунктов Милоградово и Моряк-Рыболов 24 человека, среди них девять детей и доставлено более 2 тонн гуманитарной помощи.

В настоящее время на территории Приморского края от воды освободилось 3 населённых пункта, 9 жилых домов, 201 придомовая территория, 5 участков дорог. Также от воды освободились 10 отрезанных населённых пунктов.

Сводка МЧС по обстановке в Приморском крае

Подтопленными на территории 14-ти муниципальных образований Приморья остаются 122 жилых дома, 918 придомовых территорий, шесть участков дорог, отрезаны 22 населенных пункта. В трех садовых некоммерческих товариществах Артемовского городского округа подтоплено 130 дачных домов.

Организована работа четырех лодочных переправ в Дальнереченском муниципальном районе и Ольгинском муниципальном округе.

Известно, что к 28 августа просушили 47 домов в пяти муниципальных образованиях – в Октябрьском, Михайловском муниципальных округах, Спасском муниципальном районе, а также Спасском и Владивостокском городских округах. Откачана вода из подвалов 21 жилого дома.

С нарастающим итогом просушены 1130 домов, откачана вода из подвалов 913 жилых помещений.

29 августа планируется наращивание группировки за счет Камчатского спасцентра в количестве 50-ти человек и девяти единиц техники, в том числе шести плавсредств.

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