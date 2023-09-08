В Приморье молодая тигрица изучила метку потенциального жениха

Тигрица. Фото: принтскрин видео.

Очень интересно, как же поживают в обширном Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья полосатые хищники. Хорошо, что в разных участках обширной территории расположены фотоловушки, одна из них застала молодую тигрицу за изучением метки потенциального жениха, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Чтобы исследовать послание другого хищника, редкая кошка использовала все возможности: и понюхала, и облизала, и «включила» вторую обонятельную систему, продемонстрировав короткую реакцию флемена. В этот момент она, демонстрируя язык и приподнимая верхнюю губу, «принюхивается» к особенно интересующим их запахам других особей, используя своего рода вторую обонятельную систему – орган Якобсона. Он расположен в глубоких носовых пазухах и дает куда больше информации, чем можно получить при помощи только носа. В частности, распознает феромоны.

Свою запаховую отметину тигрица тоже оставила – старательно почесалась о ствол дерева. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Лазовском заповеднике тигры захватили камеры. Один из представителей редчайших кошек вплотную подошел к камере и уткнулся в нее мордой. Уходить не торопился, так что на видео можно детально рассмотреть полоски, нос и большие зрачки хищника.

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