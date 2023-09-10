Культпоход и помощь бойцам: что подготовили на ВЭФ в приморском павильоне

Чем удивит приморский павильон. Фото: принтскрин видео.

В столице ДФО 10 сентября официально стартовал первый день Восточного экономического форума. Одна из главных точек притяжения – Улица Дальнего Востока, на которой все регионы представят свои уникальные проекты. В этом году Приморский край подключил креатив на полную катушку, ведь гостей и участников ВЭФ ждут показ мод, караоке, мастер-класс по плетению маскировочных сетей и многое другое.

Здесь даже найдется развлечение для ценителей искусства. На павильоне Приморского края можно встретиться с необычными и красочными «Странствующими куклами господина Пэжо» и окунуться в атмосферу уличного театра. Также посетители павильона смогут вместе с преподавателями и студентами Приморского художественного колледжа запечатлеть в рисунке Японское море и его красоты.

Гости форума получат новые знания по истории и культуре Приморья, сыграв в настольные игры «Приморские бирюльки» и «Хасанские бои», разработанные и созданные приморской молодежью.

Внести свой вклад к победе предстоит каждому, кто посетит патриотическую площадку «Плетение маскировочных сетей». «Волонтеры культуры» помогут научиться этому несложному, но очень нужному ремеслу.

Запланирована презентация уникального патриотического проекта «Молодые драматурги Приморья». Начинающие авторы написали 10 пьес, героями которых стали участники СВО, их родные и близкие.

Здесь будет множество музыки. Настроение поднимет «Народное караоке» с солистами Приморской краевой филармонии. Состоится показ модных коллекций приморских дизайнеров. Гостей порадуют выступления заслуженных коллективов – ансамбля бального танца «Рандеву», хореографического ансамбля «Алиса». И раз уж мы уже упомянули, что песен действительно будет множество, то стоит ждать выступлений известных кавер-групп Приморья – «Ураган-Шоу», «Радио Бэнд» и «Коин».

Экспозиция «Улица Дальнего Востока» будет открыта для жителей и гостей Приморского края на острове Русский с 14 по 17 сентября. Желающие посетить выставку должны предварительно зарегистрироваться. Количество билетов ограничено.

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