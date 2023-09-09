Юрий Трутнев: «ВЭФ – инструмент развития Дальнего Востока»

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Уже в воскресенье, 10 сентября, во Владивостоке на острове Русский пройдет VIII Восточный экономический форум. О предстоящем мероприятии рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Каждый год Восточный экономический форум посещают представители разных стран. Можете ли сказать, какая ситуация в этом году?

– В этом году ожидается, что в форуме примут участие около 7 000 человек, в том числе представители СМИ из более чем 50 иностранных государств. Самыми многочисленными станут делегации из Китая, Мьянмы, Индии, Монголии и Лаоса. Однако представители недружественного блока тоже приедут.

– С учетом всех новых вызовов, остается ли Восточный экономический форум рабочим инструментом?

– Мы проводим Восточный экономический форум в восьмой раз. За это время он стал одним из ключевых инструментов развития Дальнего Востока. На его площадках принимались важные для макрорегиона решения, например, создание программ дальневосточный гектар и дальневосточная ипотека, подписывались соглашения о строительстве завода «Звезда», Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса, Находкинского завода минеральных удобрений, морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и многих других знаковых предприятий. Реализовано 2800 инвестиционных проектов, создано более 120 тысяч рабочих мест.

В прошлом году по итогам форума президент России Владимир Путин дал поручение о реновации дальневосточных городов. Часть мастер-планов будет представлена на текущем мероприятии.

На этот форум у нас тоже большие планы. Правда, не все из них стоит сейчас освещать. Скажу только, что с учетом Молодежной программы на ВЭФ 2023 запланировано более 120 деловых мероприятий, в рамках которых будут обсуждаться такие важные для Дальнего Востока и всей нашей стран вопросы, как развитие Восточного полигона, создание альтернативной международной валютно-финансовой системы, развитие научной дипломатии, трансграничного сотрудничества, технологий, использование искусственного интеллекта, модернизация образовательного процесса и будущее учебных заведений ДФО.

Отдельное внимание будет уделено бизнес-диалогам. Российские предприниматели встретятся с коллегами из Индии, Китая, Монголии и стран АСЕАН. Уверен, результатом станет большое количество новых инвестиционных соглашений с иностранным участием, которые принесут на дальневосточную землю новые проекты, технологии, рабочие места и станут залогом крепкой дружбы между нашими странами.

Не сомневаюсь, что ВЭФ-2023 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное – поможет нам найти ответы на все поставленные вопросы и вызовы.

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