ВЭФ-2023. Фото: Ярослав ЮРИН

Во Владивостоке с 10 по 13 сентября проходит VIII Восточный экономический форум на территории Дальневосточного федерального университета. С самого утра у ворот корпусов выстроилась очередь из желающих посетить мероприятие, и это неудивительно, ведь ВЭФ – ключевая площадка, где рассказывают об одних из самых интересных проектов. Как проходит первый день форума, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ударная музыка от Забайкалья. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Первые – официальные дни форума могут посетить только те, у кого есть специальный бейдж. Для участников и гостей подготовили спортивную, культурную и, конечно же, деловую программы. Прямо сейчас люди могут полюбоваться Улицей Дальнего Востока, которую так ждут каждый год все, кого интересуют проекты ДФО.

Реконструкция арабской деревни. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Павильон Улицы Дальнего Востока является одной из главных точек притяжения не только для участников форума, но и обычных горожан. Прогуляться здесь гостям и жителям Владивостока можно будет с 14 по 17 сентября, но нужно зарегистрироваться, количество мест ограничено.

Почувствуй себя художником. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Прямо сейчас люди любуются экспозициями регионов, где-то идут концерты, отовсюду звучит музыка, а также проводятся интересные игры и мастер-классы. Например, люди могут научиться оказывать первую помощь пострадавшим, сплести маскировочную сеть для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, нарисовать прекрасное Японское море и даже попытаться отмыть золото в специальном лотке.

Мамонт от Магадана. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Кроме того повсюду стоят гигантские экспозиции, например Магадан в этом году приехал с мамонтом из железа, украшенным различными запчастями, даже его глаза выполнены из шестеренок. А Камчатка привезла с собой огромного краба, примерно 1,5-2 метра в ширину. Говорят, когда-то такие здоровяки действительно ходили по земле.

Краб Камчатки. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Вдоль набережной выставлены фотографии конкурса «Человек труда. РФ», а неподалеку у павильона Амурской области людям на память выбивают монетки в честь 50-летия БАМа и165-летия региона. А для любителей пернатых «Дом сокола» покажет прекрасных кречетов. Кстати, именно сегодня стартовал первый Международный форум «День сокола». Одна из ключевых задач мероприятия – принятие рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета странами ареала вида. Документ определит важнейшие векторы работы, направленной на сохранение и приумножение популяции редкого пернатого хищника, численность которого сокращается вследствие потери, деградации и фрагментации мест обитания, истощения кормовой базы, браконьерства, нелегального оборота птиц.

Дом сокола. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Отметим, что Восточный экономический форум будет идти с 10 по 13 сентября. Участие в нем принимают делегации из Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Сингапура, Филиппин, Индии, Монголии, Белоруссии и Казахстана. Президент РФ Владимир Путин посетит форум 11 и 12 сентября.

Научитесь оказывать первую помощь. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Монета от Амурской области. Фото: Юрий ГАФАРОВ

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