Эко-одежда, деревянные игрушки и «безвредные» энергетики: Дальневосточные бренды заявили о себе на ВЭФ

Порядка 300 уникальных брендов уже созданы на Дальнем Востоке. Фото: КП – Владивосток

Не секрет, что во время проведения Восточного экономического форума все внимание страны приковано к Владивостоку. На протяжении трех дней с 10 по 13 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета обсуждают стратегии развития не только региона, но и страны в целом. В нынешних условиях вектор развития экономики резко повернулся на восток, поэтому сегодня особое внимание приковано Дальневосточным брендам. О них сегодня рассказывали местные предприниматели на встрече с государственными представителями в рамках Восточного Экономического форума.

Порядка 300 уникальных брендов уже созданы на Дальнем Востоке, и с каждым годом их количество увеличивается. С начала года количество предпринимателей возросло на 42%. Тенденция такова, что все больше людей хотят стать предпринимателями. На это влияет множество факторов, в том числе и ситуация в которой рынок страны сейчас оказался. Для многих – это возможность попробовать свои силы и создать уникальный продукт. Рассказываем о некоторых из них – в материале «КП».

Особое внимание приковано к Дальневосточным брендам. Фото: КП – Владивосток

«БЕРЕГИ»

Большинство отечественных брендов нацелены на сохранение природы, но, наверное, один из лидеров по продвижению «зеленых» идей камчатский бренд одежды «Береги». С 2013 года проект стремится не только создавать одежду с призывом беречь природу, но и собственными силами и вложениями делает это.

«Куби Дуби»

Если говорить об идее сохранении природы, то можно сказать, что этот тренд объединяет большинство брендов на Дальнем востоке. Деревянные игрушки из Чугуевки не создают нечто новое, а возвращается к давно забытому старому. Возвращение к истокам помогло чугуевскому бренду составить конкуренцию ушедшим с Российского рынка товарам и даже выйти на Азиатских соседей.

«Спина к спине»

Выходить за пределы отечественного рынка получается и у мультипликационной студии из Хабаровска. Илья Кузнецов совместно со своей командой (из анимационной студии «Мечталет») трудится над созданием мультсериала уже пять лет. За это время удалось достичь немалого – презентации мультфильма в Китае и выход на отечественный рынок. Но он уверен, что ещё рано говорить об успехе, это лишь начало пути бренда.

«До нас этим в регионе никто не занимался. Постепенно мы познавали все тонкости производства и только после этого маленькими шагами, но верными дорогами начало получаться. Проделано уже много работы, но нельзя сказать, что всё идеально. Сейчас мы смотрим в сторону Азии, потому что основные западные рынки сейчас закрыты. Нужно переформатироваться на эти рынки, искать новые связи», – подытожил свое выступление продюсер анимационного проекта «Мечталет» Илья Кузнецов.

игрушка студии «Мечталет». Фото: КП – Владивосток

«YES»

Почувствовали свободу на рынке и пищевые товары. Якутский производитель создает, как он уверяет, уникальный продукт – энергетический напиток без кофеина. В основании бренда положена все те же идеи – забота об окружающей среде и продвижение эйдетики региона. Производитель использует дары местной природы – экстракт из понтов северного оленя.

Такие встречи дают возможность для создания коллаборации между молодыми брендами, на площадке предприниматели, маркетологи и общественники могли больше узнать друг о друге.

Иными словами, Дальний Восток нацелен не на импортозамещение, а, скорее, на производство собственных продуктов с уникальных колоритом. Как можно понять из сегодняшней выставки привлечь внимание искушенного потребителя можно не выгодными предложениями, а уникальными идеями, которые хочет донести бренд.

Ярмарка. Фото: КП – Владивосток

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