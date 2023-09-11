Лидером голосования среди муниципалитетов стали Чукотский район. Фото: ТИК городского округа Певек.

В Чукотском автономном округе завершились губернаторские выборы, которые длились с 8 по 10 сентября. В местном избиркоме подвели предварительные итоги голосования. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Итоги голосования на выборах губернатора Чукотского АО – 2023

С результатом в 72,34% лидирующую позицию занимает врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Второе место досталось Юлии Бутаковой, за которую проголосовали 15,84% жителей, третье – Владимиру Гальцову (5,23%), последнее четвертое – Александру Семерикову (4,14%).

Явка на выборах губернатора Чукотского АО в 2023 году

По данным чукотского избиркома, на 10 сентября 18:00 явка составила 51,87%. Лидерами голосования среди муниципалитетов стали: Чукотский район – 78,31%, городской округ Эгвекинот – 76,94%, Провиденский ГО – 74,55%.

Напомним, что также известны предварительные итоги выборов губернатора Приморья.

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