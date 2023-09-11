Территорию у Токаревского маяка во Владивостоке благоустроят

На данный момент формируется концепция благоустройства территории. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке в разгаре второй день Восточного экономического форума. Уже слышно о первых подписанных контрактах. Так, 11 сентября мэр Владивостока Константин Шестаков подписал с президентом FESCO Аркадием Коростелевым соглашение о благоустройстве территории Токаревского маяка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как отметил глава Владивостока, на данный момент формируется концепция благоустройства территории. Ее планируют обсудить совместно с жителями приморской столицы.

«Это знаковое место для людей, которые выбрали своим домом Владивосток. Оно давно нуждалось в благоустройстве. Уже в следующем году совместными усилиями с FESCO мы планируем сделать территорию Токаревской кошки более комфортной», – подчеркнул Константин Владимирович.

Отметим, что Восточный экономический форум будет идти с 10 по 13 сентября. Участие в нем принимают делегации из Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Сингапура, Филиппин, Индии, Монголии, Белоруссии и Казахстана. Президент РФ Владимир Путин посетит форум 11 и 12 сентября.

Также на ВЭФ действует выставка «Улица Дальнего Востока», люди могут полюбоваться экспозициями регионов, отовсюду звучит музыка, а также проводятся интересные мастер-классы. Например, тут можно нарисовать прекрасное Японское море и даже попытаться отмыть золото в специальном лотке.

Пока выставка доступна только участникам форума, но с 14 по 17 сентября ее могут посетить все желающие, заранее оставившие заявки. Те, кто хочет посетить выставку, должны предварительно зарегистрироваться. Количество билетов ограничено.

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