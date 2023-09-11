Регионы подготовили интересные проекты и разработки. Фото: Мария КАЮРОВА

После праздничного открытия Улицы Дальнего Востока в игру вступила основная деловая часть VIII Восточного экономического форума. 11 сентября запланировано множество конференций и подготовка к основному мероприятию – пленарному заседанию, на котором во вторник, 12 сентября, выступит президент России Владимир Путин, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Яркие номера порадовали зрителей. Фото: Мария КАЮРОВА

Пройдемся от культурной до деловых программ мероприятия. Все регионы округа уже представили свои экспозиции на «Улице Дальнего Востока», все 11 регионов удивили своими проектами и станциями с мастер-классами. В павильонах можно познакомиться с различными технологиями будущего, которые уже создают на Дальнем Востоке, передовыми особенностями регионов, а также оценить перспективы инвестиционной деятельности. Ну а тем, кто приближен к творчеству стоит взглянуть на номера музыкальных и танцевальных коллективов. Пока что выставку могут посетить лишь участники форума, у которых есть бейдж. Но с 14 по 17 сентября каждый желающий может оценить масштабы проделанной работы, но нужно обязательно зарегистрироваться.

Павильон Камчатки. Фото: Мария КАЮРОВА

11 сентября Владивосток уже успел подписать несколько подписаний. Благодаря одному из них благоустроят территорию у Токаревского маяка, к такому партнерству пришли администрация города и группа копаний FESCO. Еще одно соглашение администрация подписала с Управлением Росреестра по Приморскому краю о восстановлении первоначального облика Геодезического знака. В рамках соглашения будет организовано сотрудничество по восстановлению объекта культурного наследия. Помощь Росреестра заключается в подготовке материалов и описания объекта, а также в части консультационной составляющей в период восстановления геодезического знака.

Павильон Чукотки. Фото: Мария КАЮРОВА

Что касается края, более 30 соглашений заключит правительство Приморья на полях восьмого Восточного экономического форума. Документы подпишут губернатор Олег Кожемяко, председатель регионального правительства и ее заместители, а также главы профильных органов исполнительной власти. Договоренности сторон коснутся различных отраслей экономики. Так, например, уже подписано соглашение о взаимодействии с инвестиционными компаниями сфере транспортно-логистической инфраструктуры. Одно из соглашений заключено между краевым Правительством и ПАО «ТрансКонтейнер».

На форум прибыли иностранные гости. Фото: Мария КАЮРОВА

На протяжении всего дня проходит множество деловых сессий, на которых обсуждают различные важные сферы развития регионов. Также компании организовали различные стенды или небольшие зоны отдыха, где можно не только отдохнуть, но и узнать что-то новое. Так, например, Минрироды организовали кафе, украшенное искусственной зеленью, но выглядит это так, словно ты заходишь в самый настоящий сад. Здесь звучит живая музыка. А еще можно почитать Красную книгу. В павильоне Роспотребнадзора, например, представлены презентации стенды об их оборудовании и огромной работе. Многих покорила пожилая улыбчивая женщина из Амурской области, которая раздает у своей секции вкусные горячие пирожки.

По инфоpмации вице-премьеpа – полпpеда президента РФ в ДФО Юpия Тpутнева, ожидается, что в форуме пpимут участие около семи тысяч человек с учетом пpедставителей СМИ из более чем 50 иностpанных государств. По его словам, самыми многочисленными станут делегации Китая, Мьянмы, Индии, Монголии и Лаоса.

ВЭФ - место встреч и реализации амбиций. Фото: Мария КАЮРОВА

Напомним, ВЭФ проводится в Приморье ежегодно согласно Указу Президента России Владимира Путина. Главная цель мероприятия – содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В этом году ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября на острове Русском под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Особое внимание уделяется теме патриотизма как основы и фундамента суверенитета и поддержке специальной военной операции.

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