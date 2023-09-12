Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку на всех сотрудников ОПК

Во Владивостоке проходит пленарное заседание с участием Владимира Путина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке на острове Русский в рамках Восточного экономического форума прямо сейчас президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании. Глава государства рассказал об изменениях, которые коснулись дальневосточной ипотеки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился Владимир Путин, программа «Дальневосточная ипотека» теперь будет доступна не только молодым семьям, врачам и учителям, но и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса:

«Выделим кредит под 2% для всех работников ОПВ вне зависимости от их возраста», – отметил президент.

Еще одно изменение, которое может коснуться дальневосточной ипотеки – увеличение ипотечного кредита с шести миллионов рублей до девяти. Эту идею выдвинуло Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а поддержало ее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

На вопрос, есть ли риски из-за расширения льготной ипотеки, президент ответил следующее:

«Риски есть, мы их видим, купируем, но это не такая сильная нагрузка для экономики»

Напомним, что с начала действия Дальневосточной ипотеки в конце 2019 года жители края оформили более 30 тысяч кредитов на сумму 128 миллиардов рублей. В декабре 2022 года ее действие продлили до 2030 года.

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