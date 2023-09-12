Расширение трассы «Россия» до Владивостока потребует 500 миллиардов рублей

В трассу войдут дороги M-11 и М-12. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санкт-Петербург и Владивосток свяжет единый транспортный коридор «Россия», – сообщил на пленарном заседании Восточного Экономического Форума Президент России Владимир Путин. Он послужит основной для развития туризма, связи логистических, аграрных и промышленных центров страны, даст импульс развитию предпринимательства и обновлению городов и поселков, Подробности реализации масштабного логистического проекта – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Недавно был открыт участок высокоскоростной трассы от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Мы продолжим этот проект. Скоростные магистрали пройдут через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана», – сказал Владимир Путин.

Ранее в кулуарах ВЭФ вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трасса Санкт-Петербург – Владивосток требует поэтапного улучшения путем строительства обходов вокруг городов, создания новых участков и расширения существующих отрезков дороги. Двухполосные дороги превращаются в четырехполосные, а где было четыре полосы, их становится шесть-восемь.

«По факту трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока – существующая. Мы сейчас занимаемся ее реконструкцией, расширением. Первая часть – это обходы городов, потому что, когда транспорт заходит в города, жителям создаются неудобства, а транспорт сильно теряет скорость прохождения», – отметил вице-премьер.

По словам вице-премьера, для расширения транспортного коридора «Россия» и увеличения его пропускной способности потребуется затратить порядка 500 миллиардов рублей до 2030 года.

Трассу через КНДР и Монголию обсуждали и во время ВЭФ-2022. Тогда планировали затронуть 26 регионов.

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