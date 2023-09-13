В Приморье воспитывают будущих чемпионов благодаря нацпроекту

56% приморцев занимаются физической культурой регулярно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье к спорту на «ты». По подсчетам специалистов, более половины жителей так или иначе вовлечены в активности, будь то бег по утрам, командные игры, состязания или ворк-аут. Чтобы заниматься всем этим и продолжать тренировки, необходимы спортивные объекты и мероприятия. Это обеспечивается краевым проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Как продвигается строительство спортивной инфраструктуры в регионе, что заключают в себе федеральные программы, каковые планы краевого правительства, рассказал министр физической культуры и спорта края Жан Кузнецов.

– В Приморье не первый год реализуют региональный проект «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». Сколько денег на эти мероприятия предусмотрено на 2023 год?

– Более одного миллиарда рублей, из них примерно половину занимают средства краевого бюджета. Еще 500 тысяч выделено из федеральной казны.

– Заметно, что растет обеспеченность спортивными сооружениями. Появление каких стадионов, площадок и зданий для Приморья ключевое?

– Да, эту работу мы ведем с 2019 года. С начала реализации регионального проекта обеспеченность населения спортивными сооружениями увеличилась до 49%. Это прирост на более чем 10 процентов.

Для достижения показателя за четыре года (2019-2022 гг.) в рамках регионального проекта: построен ФОК в селе Чугуевка и стадион в с. Михайловка, реконструировано и отремонтировано 14 объектов государственной и муниципальной собственности, созданы 172 спортивные площадки различной комплектации (УСП, хоккейные коробки, скейт-площадки, площадки ГТО, ФОКОТы и др.). В текущем году будут построены и введены в эксплуатацию уже ранее начатые объекты: 2 крытых тренировочных катка в Находке и Кавалерово, физкультурно-оздоровительный комплекс в Партизанске, 2 площадки ГТО в Лазовском МО и Красноармейском МР.

Жан Кузнецов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Большое внимание, наверное, уделяется детям. Сколько инвентаря и оборудования поступило в спортивные школы Приморья? Какие планы в этом направлении?

– Ежегодно в форме субсидий оказывается государственная поддержка организациям спортивной подготовки. Это и закупка оборудования в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, и повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта. В текущем году поддержку получили 2 краевые школы (Краевая спортивная школа олимпийского резерва, Центр адаптивной физического культуры и адаптивного спорта Приморского края), а также 18 спортивных школ в 10 муниципальных образованиях региона.

Кроме того, приобретается оборудование для спортивных школ олимпийского резерв по следующим дисциплинам: парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, бадминтон, легкая атлетика. Конечно, в 2024 году будем только улучшать работу в этом направлении.

– Сколько жителей Приморья регулярно занимаются спортом?

– Благодаря региональному проекту [«Спорт – норма жизни»] мы достигли того, что сегодня порядка 56% приморцев занимаются физической культурой регулярно. Это рост на 16,2% за три года. Основной целью является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году – до 70%.

В рамках регионального проекта ежегодно создаются новые объекты спорта (ледовые катки, ФОК, футбольный манеж, площадки ГТО, ФОКОТы, площадки различной комплектации), а также реконструируются и ремонтируются уже имеющиеся объекты, на которых население может бесплатно проводить занятия физической культурой и спортом.

– Заниматься необходимо правильно и с образованными специалистами. Приморские тренеры проходят курсы повышения квалификации?

– В прошлом году более 20 тренеров из 11 муниципальных спортивных школ Владивостока прошли бесплатные курсы повышения квалификации на базе Дальневосточной государственной академии физической культуры в Хабаровске. Мы следим за потребностью в переподготовке регулярно. Актуальный вопрос – это подготовка тренерского состава по программе адаптивной физической культуры и адаптивному спорту. Есть нехватка специалистов в этом направлении, но министерство работает над этим вопросом.

– Очевидно, власти региона сделали уже многое для реализации этого проекта. Какова роль губернатора в развитие спорта и физической культуры в Приморском крае?

– Олег Николаевич всегда выступает примером для жителей, участвует в большинстве масштабных спортивных мероприятий. Как уже докладывал губернатор во время отчета перед Заксобранием региона, забота о сохранении здоровья, активный отдых, участие в массовых соревнованиях и турнирах стали частью образа жизни Приморья. Именно по поручению Олега Николаевича и по согласованию с муниципалитетами – большую роль здесь играют главы и инициативные люди – построены лыжные базы и трассы, а также катки с бесплатным прокатом инвентаря. Созданы они сейчас на территории всего края. Приобретены пункты для обогрева, спортинвентарь, различное оборудование для тренировок и соревнований.

– Какие мероприятия нас ждут в 2023 году?

– Очень много интересных событий утверждены календарным планом спортивных мероприятий Приморского края. Это и Краевая регата «Кубок министра физической культуры и спорта Приморского края» в конце сентября в Находке, краевой турнир по джиу-джитсу во Владивостоке, турнир «Юные силачи» имени заслуженного тренера России В.М. Железного в октябре, краевые соревнования по футболу среди разных возрастных групп и, конечно, игры Регулярного чемпионата с участием ХК «Адмирал».

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