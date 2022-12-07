Состоит сборная Приморья из сильнейших спортсменов. Фото: федерация кудо ДФО

Триумф произвели кудоисты из Приморья на первенстве России. Соревнования проходили в Москве, а участвовали в них 460 сильнейших юных спортсменов со всей страны. Приморцы проявили себя и выиграли 14 золотых, 11 серебряных и три бронзовых медали, а также заняли первое командное место, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Вошли в состав сборной Приморья 47 ребят из разных уголков края. Ими были Владивосток, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, поселок Заводской и село Золотая Долина Партизанского района. Боролись юноши и девушки в трех возрастных категориях: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

– Сборная Приморья много лет находится в лидерах, всегда занимает призовое командное место и неоднократно была первой, как и в этот раз, но, чтобы команда завоевала сразу 14 золотых медалей – такое впервые. Для всех нас это большое достижение! Искреннее спасибо тренерскому штабу, который отлично сработал и на этапе подготовки, и на самих соревнованиях, и, конечно, всем ребятам, которые выложились максимально и показали все свое мастерство, – рассказал руководитель федерации кудо Приморского края Вячеслав Иванов.

Боролись юноши и девушки в трех возрастных категориях. Фото: федерация кудо ДФО

Взяли первые места следующие спортсмены из Приморья: Артем Цапурда, Виктор Крамаренко, Даниил Шадрин, Артур Матвеев, Михаил Кулаков, Михаил Рыжов, Илья Матвеев, Петр Кахно, Виталий Кепчиков, Вануш Чахоян, Никита Дернов, Николай Обухов, Александр Красовский, Елизавета Пивовар.

Серебряными призерами стали Владислав Дернов, Егор Приходченко, Богдан Рочев, Таисия Чернус, Глеб Комаров, Максим Чурляев, Дмитрий Шерявичус, Никита Воронин, Никита Галаган, Алексей Ермоленко, Анна Глушак.

Бронзовыми медалями наградили Леонида Грушевенко, Михаила Коваленко, Данилу Солодкого.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что кудоисты завоевали больше 60 медалей на первенстве России.

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