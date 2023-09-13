Гастрономия и креативные индустрии: молодежь меняет вектор бизнеса во Владивостоке

Владивосток привлекает креативные индустрии. Из архива. Фото: Вадим ПОПОВ

Владивостокский бизнес меняет фарватер. В деятельности МСП направления пока традиционные: торговля (розничная и оптовая), строительство, автосервис, грузоперевозки. Эти сферы понятны и традиционны для дальневосточников. Однако с вовлечением молодых людей в предпринимательство вектор постепенно уходит в сторону креативных и нетипичных ремесел, об этом рассказала на полях ВЭФ-2023 замглавы краевой столицы Екатерина Сиволовская.

На сессии «Молодежное предпринимательство как драйвер развития экономики Дальнего Востока» Екатерина Васильевна отметила, что муниципалитет идет в ногу с краевой повесткой:

«Мы движемся в одном направлении. Владивосток – это крупнейшая площадка и торговый центр на Дальнем Востоке. Близость региона к странам АТР способствуют привлечению малого и среднего бизнеса. За первые шесть месяцев текущего года в городе зарегистрировано 3500 субъектов МСП, это в том числе молодые предприниматели, только начинающие свой бизнес».

Замглавы краевой столицы Екатерина Сиволовская. Фото: Мария КАЮРОВА

Перечисляя основные сферы, пользующиеся популярностью, замглавы отметила торговлю, услуги, строительство. Третье место отдано автосервису и обслуживанию транспортных средств и грузоперевозкам.

«Все эти направления логичны и традиционны для Владивостока. Они привлекательны для МСП. Но есть и новые тенденции, некоторый мейнстрим, появившийся недавно в головах молодых людей и на деле. Креативные индустрии. Во-первых, есть большое внимание со стороны федеральных органов власти к этому. Прошла, например, [Российская] креативная неделя [в июне 2023 года – прим.ред.]. Подобное внимание не может не сказаться на приоритетных направлениях».

О креативных индустриях мы подробно писали. В их числе кинематограф, архитектура, мода, да и все то, что сосредоточено на создании интеллектуальной собственности – посредством творчества.

Во Владивостоке, отметила Екатерина Васильевна, развиваются дизайн и моделирование одежды. А повышенное внимание спикеры сессии уделили туризму и… гастротуризму.

«Отдельное направление – Владивосток считается негласно гастростолицей. Не хочу никого обидеть! Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания Владивостока превышает в среднем по стране. Вероятно, только в Москве этот показатель выше».

Популяризацией направления, дополнила замглавы, занимаются такие компании как Pacific Food, участники фестиваля «Сделано в Приморье», например, «Тайга внутри», разнообразные гастрофестивали, также многочисленные стартапы, не говоря уже о крупных ресторанах. Особый акцент в рамках гастрофестивалей и гастростартапов делается на популяризацию Дальневосточных продуктов, что в свою очередь способствует узнаваемости города и формирует туристическую привлекательность.

Замгендиректора агентства инноваций Москвы Максим Власов, еще один эксперт сессии, отметил, что Владивосток может рассчитывать и на технологическое молодежное предпринимательство. Для развития этой сферы он предложил проанализировать потребителя, выработать совместную с правительством траекторию действий.

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