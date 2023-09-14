«Я не открывала учебник, а внимательно слушала»: школьный педагог – о современных детях и секретах профессии

В чем секрет хорошего педагога? Фото: Олег ЗОЛОТО

Подходит к концу первая неделя нового учебного года. Первоклассники осваиваются в школах, знакомятся друг с другом и, конечно же, с педагогами. Но во всей этой суете родители и дети порой забывают, какой труд ложится на плечи преподавателей. «Комсомолка» решила напомнить, кто стоит за профессией учителя. Найти подход даже к самым непоседливым школьникам, помочь полюбить предмет и раскрыть свои таланты – лишь малая часть того, что обязан уметь педагог. Подробнее о тонкостях профессии редакции рассказала Кира Скрипченко, учитель английского языка школы №6 Владивостока.

ПРОФЕССИЯ МЕНЯ САМА НАШЛА

Интересно, что у Киры Константиновны в эту сферу деятельности когда-то случайно попала мама, хотя она работала медиком, но по ее стопам дочь не пошла, а посвятила свою жизнь международной службе и работала переводчиком английского и китайского языков. Когда сын женщины пошел в первый класс, из-за пандемии офис, где она работала, расформировали. Пришлось искать новое место. И как удачно Кира зашла в школу забирать ребенка с уроков, тогда ей предложили попробовать себя в роли педагога. И она согласилась.

«Достаточно было переквалифицироваться, а так как я училась на языковом факультете, то могла устроиться на эту работу. И вот волей случая я пошла в учителя, точно так же, как и когда-то моя мама».

Про свои школьные годы Кира рассказывает с улыбкой и заявляет, что была круглой отличницей, и учеба ей давалась легко. При этом учебники она почти не открывала, а просто внимательно слушала преподавателей. Кстати важность оценок учитель не ставит, как эталон показаний знаний ребенка. На своем опыте женщина убедилась, пятерки важны родителям, нежели ученикам.

«Конечно, есть ребята, которые стремятся к отметке «отлично», но это не основополагающая цель идти в школу. Дети должны ходить за знаниями, а не за оценками. Главное, чтобы ребенку было интересно».

Кира Скрипченко. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

УЧЕНИК – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РЕБЕНОК

Пока что, по мнению Киры, она бы ничего не меняла в школьной системе, как минимум потому что новшеств и так хватает. Каждый год выходят обновленные требования, предписания, идеи. Это хорошо, и очень сильно меняет систему образования в лучшую сторону. Но, возможно, не всегда нужен такой быстрый темп, за которым порой не поспевают не только школьники и их родители, но и преподаватели.

«Но хотелось бы отметить еще один важный момент. Мне кажется, порой учителя не видят в учениках детей. Выучил – молодец, не выучил – трудный ребенок. Нужно видеть личность. Когда ты показываешь школьнику, что ты рад видеть его на занятиях не из-за оценок, а просто потому что он пришел и готов слушать тебя – и малыши, и даже старшие классы тебе доверяют».

Есть, по мнению героини нашей истории, свой рецепт хороших отношений для учителя и ученика. Тут все просто – стоит подключить совместную работу мамы, папы и преподавателя. Лучшие результаты гарантированы, когда заинтересованные родители, которые умеют дома создать хорошую атмосферу, настраивают ребенка на позитив и работают в одной команде вместе с учителем.

«У меня был ученик второго класса, который когда-то не хотел изучать английский, но в какой-то момент его заинтересовало рисовать флаги. Мы с ним нашли все англоговорящие страны. Я рассказала ему про их особенности, так он вовлекся в образовательный процесс. Чаще всего любая конфликтная ситуация возникает при недостатке информации. Родители могут не понимать, почему ребенку поставили 4, а не 5. Они должны знать позицию преподавателя, для этого нужно налаживать с ними контакт, а не закрываться и игнорировать».

Когда дети видят такой трепетный индивидуальный подход, им хочется выразить свою благодарность. Как-то раз ребята перед началом урока разрисовали всю школьную доску сердечками, Кира с теплотой вспоминает этот день.

ЗАКУЛИСЬЕ ПРОФЕССИИ

«Тем не менее в первый год работы было очень тяжело, даже плакала. Не понимала, как справиться с учениками, чтобы меня услышали. Но именно таким горьким опытом через практику я стала хорошим педагогом, который теперь знает, как найти подход к ребятам».

Не все понимают, что эта профессия заключается не только в уроках и проверке домашних заданий. По словам Киры, учитель – это вечный ученик. Большую часть времени эти люди ищут информацию, трансформируют его под подачу для урока, выполняют бумажную и отчетную работу и, конечно же, всегда должны быть силы, чтобы отдать энергию детям. А взамен ее можно получить, только если ты с интересом и любовью подходишь к тому, что делаешь.

«Вообще в современном образовании мне очень нравится обилие возможностей. Идеи учителей не воспринимаются в штыки, мы придумываем новые школьные традиции. Например, я создала коробочку впечатлений. Раз в неделю дети пишут, что же их порадовало. Был даже забавный случай. Кто-то из учеников написал, что он был счастлив, когда съел вкусную гречку с котлеткой. Ну, а почему бы и нет? В мое время в школе такого подхода к детям не было. А сейчас возможностей море: бери и делай».

Детям, по мнению Киры, 40 минут для урока достаточно. Ребята за это время усваивают информацию, им нескучно. К тому же, на занятиях всегда должны быть разминки.

«Кстати, хочу отметить, что для преподавателей старт работы начинается с самого первого сентября. Для нас День знаний – очень ответственное событие. Для молодых специалистов тем более. Праздник наступает в тот момент, когда все дети сели за парты, прошла беседа с родителями, и можно обменяться впечатлениями в спокойной обстановке».

А летом сотрудники школы проходят курсы, посещают форумы и, конечно же, отдыхают. Все, что заряжает в теплое время года, потом помогает работать весь учебный период. Так Кира подготовила для школьников интересную викторину, придумала, как внедрить в занятия интересные факты и опросы.

«Начинающим педагогам или будущим учителям я бы хотела посоветовать не бояться и смело выбирать этот путь. Сейчас идет программа наставничества, вам всегда помогут, научат, поделятся полезными знаниями. Вливайтесь в коллектив, набирайтесь опыта и всегда изучайте что-то новое. Вот и весь секрет».

Напомним, «Комсомолка» запустила народный конкурс в Приморье «Мой любимый учитель 2023». Для участия педагогам необходимо разместить свое фото в форме в конце публикации. Также необходимо указать свое ФИО, учебное заведение и населенный пункт. Фотографии без указания полной информации не будут допущены к участию в конкурсе. Предусмотрено сразу три призовых места с различными наградами. Важно: принять участие могут только жители Приморского края. С положением фотоконкурса «Мой любимый учитель 2023» вы можете ознакомиться по ссылке.

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