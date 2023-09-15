Председатель ЗС ПК Александр Ролик назначен сенатором

Александр Ролик. Фото: ЗСПК

Александр Ролик, председатель краевого Законодательного Собрания, наделен полномочиями сенатора Российской Федерации. Соответствующее постановление подписал вступивший на второй срок губернатор Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на документ, опубликованный в реестре правовых актов.

«Наделить Ролика Александра Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Приморского края», – сказано в постановлении.

Ролик займет пост сенатора Совета Федерации от правительства Приморья. Ранее должность занимала Светлана Горячева, которую наделили полномочиями в 2014 году. В 2018 году Кожемяко вновь назначил ее сенатором.

Александр Иванович с 2003 по 2010 год работал в органах наркоконтроля, с 2010 по 2012 год был начальником Управления Минюста РФ по Приморскому краю. До 2016 года занимал пост вице-губернатора, а в 2021 году стал депутатом ЗС ПК и его председателем.

Пост спикера собрания, согласно оценкам в новых медиа, прочат вице-губернатору Антону Волошко, который курирует внутреннюю политику региона.

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