Десять лет без Абрамовича. Что известно о новом губернаторе Чукотки, инвестпроектах и «народной программе»

Регион теперь развивает туризм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последний день ВЭФ на экспозиционной площадке Минвостокразвития говорили о возможностях и перспективах, пожалуй, самого далекого уголка России и Дальнего Востока – Чукотки. Губернатор автономного округа Владислав Кузнецов рассказал собравшимся о том, как будет развиваться регион в ближайшие годы и чем интересен этот загадочный край нашей большой страны. «КП» удалось побеседовать с новоизбранным главой региона. Какие планы озвучил на ВЭФ полуостров, что находится в двух шагах от Америки? Читайте в материале.

«Чукотка – это северо-восточный край нашей страны, здесь начинается Россия, сюда первым приходит день. Наш округ находится сразу в двух полушариях Земли и здесь есть много чего удивительного и интересного. Мы стараемся соблюдать баланс промышленности и природы, которая в округе тоже уникальна» – сказал Кузнецов.

Золото, медь и олово – драйверы экономики

Основа экономического развития Чукотки – это горнодобывающая промышленность. Это не удивительно, ведь в небольшом по своей площади округе сосредоточено огромное количество полезных ископаемых, запасам которых могут позавидовать и более крупные регионы. Полуостров богат золотом, оловом, вольфрамом, ртутью, углем.

В регионе реализуется несколько крупных инвестиционных проектов.

«Медное месторождение «Песчанка» входит в десятку крупнейших в мире по запасам этого металла – здесь его лежит почти десять миллионов тонн. После запуска здесь ГОКа мы полностью сможем заместить импорт меди в страну» – сообщил Владислав Кузнецов.

Еще два крупных проекта – добыча золота на месторождениях «Кекура», запасы которого составляют 66 тонн драгоценного металла и «Майский», с запасами в 54 тонны.

Владислав Кузнецов. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Сейчас в регионе начинается освоение месторождений «Пыркакайские штокверки» с запасами олова в 243 тысячи тонн, «Совиное», в котором по прогнозам содержится 100 тонн золота и «Телевеем», хранящего золото и серебро.

Энергия развития

Регион сейчас зависит от завоза углеводородного топлива с материка, поэтому здесь ищут варианты создания локальных источников электроэнергии. Это и первая в мире плавучая АЭС, которую построил Росатом. Реакторы малой мощности, которые сейчас разрабатывает госкорпорация, и проекты комплексных ветро-солнечных электростанций, способны стабильно работать в условиях полярной ночи.

В регионе развивается малый и средний бизнес. Налажено производство аппарельных катеров и моторных лодок «Алеут», компания «Вертикаль» осуществляет грузовые перевозки и туристические рейсы на вертолетах. Разработан и выпускается первый чукотский бренд одежды, реализуются проекты по ветроэнергетике.

Округ ведет работу по снижению зависимости от завоза продуктов питания с «Большой земли». В рамках проекта развития Анадырской агломерации планируется создание тепличного комплекса для обеспечения жителей Чукотки свежими овощами, зеленью, ягодами и частью фруктов, увеличение производства мясной и молочной продукции, что поддержал президент РФ Владимир Путин.

А что с гостями?

Важным направлением экономики региона является туризм. Несмотря на суровость природных условий, природа округа удивительна и разнообразна. Здесь можно сделать селфи с китами, которые мигрируют вдоль берегов полуострова, посмотреть на белых медведей, для которых Чукотка является родиной. Ведь на острове Врангеля, входящем в состав округа, находится крупнейшее в мире место размножения этих животных.

Стенд Чукотки на Улице Дальнего Востока. Фото: Милана СОКОЛ

Развитие отрасли тормозит низкая транспортная доступность. Правительство округа, как несколько раз подчеркнул Кузнецов, работает над тем, чтобы организовать ежедневные авиарейсы в Чукотку из всех крупнейших городов Дальнего Востока и развить сеть внутренних авиамаршрутов.

Для комфортного размещения гостей Чукотки в этом году начнет работать гостиница в Певеке, закладывается отель в Анадыре.

Народная программа будущего

В кулуарах Форума глава Чукотки поделился с «Комсомольской правдой - Владивосток» главным секретом победы на выборах губернатора округа, которые прошли с 8 по 10 сентября. На них Владислав Кузнецов получил больше 70% голосов избирателей.

«Мы предложили жителям реалистичный план промышленного и социального развития региона, каждого населенного пункта до 2030 года. Мы с командой побывали почти в каждом поселении, спросили у людей, какие у них есть проблемы и определили, как и в какие сроки эти проблемы можно решить. По сути, у нас получилась народная программа, которую поддержали и за которую проголосовали жители», – рассказал Владислав Кузнецов.

Округ сохранил дань традициям. Фото: Милана СОКОЛ

По словам губернатора, каждый житель округа может предложить свои замечания и корректировки этой программы на личных встречах с губернатором или через сайт правительства региона. Каждые полгода план будет рассматриваться и изменяться в соответствии с этими обращениями.

В ретроспективу

Как подробно писала «КП», экс-глава округа Роман Копин был освобожден с поста 15 марта – соответствующий указ подписал президент. Чиновник возглавлял регион почти 15 лет – выслуга лет позволила ему стать вторым после Рамзанова Кадырова губернатором, кто так долго сидел в своем кресле. Политологи отмечали связь Копина с миллиардером Романом Абрамовичем.

«Чукотка – это совсем другая климатическая зона, где очень тяжело человеку, который рос в иных условиях. Но нужно и понимать, что Роман Копин был креатурой Абрамовича, который заявил о планах создать фонд для поддержки недружественных РФ государств. Поэтому дело не совсем в экс-губернаторе – он очень хороший управленец, который справлялся со своими задачами. Дело в показательных действиях со стороны государства всем, кто пытается усидеть на двух стульях – зарабатывать здесь и увозить деньги за рубеж», – прокомментировал ранее представитель ассоциации политконсультантов ДФО Даниил Ермилин.

В 2000-2008 годах олигарх Абрамович был губернатором Чукотки, а потом до 2013 года председателем окружной Думы. Условиям жизни людей здесь до 2000-х годов вряд ли позавидуешь, а тут миллиардер за свои деньги привез на Чукотку судно c продовольствием: мешки с мукой, прочими продуктам раздавали бесплатно. Это, конечно, было давно: округ Роман Аркадьевич давно оставил и сейчас ищет убежища в Израиле.

Копин же пришел в 2008 году. Его деятельность сложно описать в паре предложений, но разные эксперты отмечали: Роман Валентинович заявил о себе сначала на муниципальном уровне округа, что ему, несомненно, помогло в дальнейшей карьере. Самое весомое достижение в цифрах: за время нахождения Романа Копина в должности губернатора Чукотского АО валовой региональный продукт (ВРП) региона, по данным Росстата, увеличился в 4,5 раза: с 30,6 миллиарда рублей в 2008 году до 136,2 млрд рублей в 2021 году.

Так или иначе, теперь на полуострове развивают и промышленность, и экологический глэмпинг. Надеемся, что всем планам суждено сбыться. И баланс, о котором говорит Владислав Кузнецов, удастся сохранить.

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