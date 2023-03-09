В эко-глэмпинге потрясающие виды. Фото: Максим КРУПЕНЯ

Представьте почти нетронутую суровую природу Чукотки, где коротким летом цветут тундровые травы, а зимой все до горизонта сковывают снега. Вокруг – стойкие горные массивы, покрытые льдами. В нескольких километрах начинается холодный Тихий океан, а чуть выше, за полярным кругом, плещутся воды Северного Ледовитого. Именно здесь, на самой восточной точке всего евразийского континента, можно найти настоящий оазис первозданной природы, затерявшийся в вечных ледниках. Эко-глэмпинг стоит в живописном месте недалеко от береговой линии бухты Безымянной на полуострове Дауркина, которые непросто найти даже на картах. И тут туристы, решившие посетить арктический мир, самыми первыми встречают рассветы на континенте.

Построил и продолжает развивать точку притяжения на Чукотском полуострове предприниматель Максим Крупеня. В 2019 году он получил территорию по программе «Дальневосточный гектар» и решил – этому месту нужно нечто, что позволит людям насладиться местными красотами. В итоге здесь стоят пять геокуполов со всей необходимой для жизни инфраструктурой. В каждом домике, где есть двуспальные и односпальные кровати, розетки, газовые печки и туалеты, могут поселиться до четырех человек. Еду для гостей, в том числе и национальные местные блюда, готовят сотрудники кемпинга.

Куполы оборудованы для комфортного проживания. Фото: Максим КРУПЕНЯ

На территории базы оборудована вертолетная площадка, есть пати-зона и место для игр. Как отмечает владелец, здесь гостей охраняют охотники, поэтому белые медведи вас не съедят.

А вот понаблюдать за этими удивительными животными, а также за моржами и китами, очень даже можно. Из соседнего поселка Лаврентия на лодке можно попасть на точку, называемую краем мира, – мыс Дежнева. Его открыли в 1648 году, но с тех пор небольшое количество людей вживую видели это место.

Комфортный сезон здесь начинается с лета и длится до середины осени. В июне отмечается до 11 градусов тепла, в июле – до +16, а потом температура начинает потихоньку снижаться, до -7 градусов в октябре.

Как рассказала «Комсомольской правде – Дальний Восток» директор департамента реализации проекта «Дальневосточный и Арктический гектар» КРДВ Юлия Тищенко, за 2022 год место посетили примерно 50 человек, а это для Чукотки – нормальная цифра. Добраться до самого региона может и легко, но уехать вглубь – непросто.

– В планах предпринимателя – привлечение инвестиций для строительства стационарного спа в живописном месте недалеко от знаменитых горячих Лоринских ключей, – добавила Юлия.

К слову, около десяти процентов «гектарщиков» занимаются развитием туризма и проектами в сфере рекреации. Они открывают новые турбазы, экологические маршруты, этнографические центры, развивают спортивный туризм, знакомят жителей и гостей региона с уникальной природой Дальнего Востока.

Кстати, здесь, на Чукотке, довольно часто можно увидеть полярное сияние – зрелище впечатляющее. Недавно местному фотографу Борису Зенину удалось снять всполохи не только зеленого цвета, но и розового с красным.

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