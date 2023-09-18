Патриарх Кирилл вручил чиновникам награды за строительство Камчатского морского собора

Патриарх Кирилл и губернатор Камчатки Владимир Солодов. Фото: Правительство Камчатского края

После того как на Камчатке освятили Морской собор, на следующий день патриарх Кирилл вручил награды чиновникам, которые активно помогали в строительстве храма, на его возведение ушло 10 лет, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Наградами Русской православной церкви удостоены губернатор Камчатского края Владимир Солодов, архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор, Сенатор РФ от Камчатского края Борис Невзоров и другие.

Отметим, что строительство началось еще в 2013 году на территории Свято-Пантелеймонова мужского монастыря в центе Петропавловска-Камчатского. Высота храма достигает 41 метр, одновременно в нем смогут молиться до 500 человек.

Добавим, ранее патриарх Кирилл в ходе своего визита на камчатку посетил кафедральный собор Петропавловской и Камчатской епархии Русской Православной Церкви, а до этого освятил соборы Вилючинска.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в августе этого года впервые прошла служба в Спасо-Преображенском соборе на центральной площади Владивостока. Его строительство тоже заняло 10 лет.

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