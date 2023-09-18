Пытался свалить всю вину на мать: в Приморье отчим до смерти избил двухлетнего малыша

Изначально обвиняемый во всем сознался, но после на судебном заседании от своих слов отказался. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье вынесли приговор отчиму, по вине которого умер двухлетний ребенок. Мужчина со всей силы ударил малыша рукой по голове и шее, спустя пару дней мальчик скончался. Обвиняемый отправится в колонию строгого режима на девять лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В конце августа прошлого года ранее судимый 30-летний мужчина из Камень-Рыболова ударил сына своей сожительницы, после этого в течение двух дней мальчику становилось все хуже и хуже, скорую ему не вызывали.

«По словам женщины, она хотела это сделать, но подсудимый ее отговорил. Утром 1 сентября малыш практически перестал подавать признаки жизни, и только тогда горе-родители обратились за медицинской помощью. Но ребёнка спасти не удалось – через несколько часов он скончался в отделении реанимации районной больницы», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Изначально обвиняемый во всем сознался, но после на судебном заседании от своих слов отказался, сославшись на то, что на него, якобы, оказывалось психологическое давление со стороны полицейских. Он стал уверять, что ребенка избила его мать, а не он.

Вот только, когда он давал показания, на месте велась видеосъемка, и на видео никакого давления со стороны правоохранителей замечено не было. Ханкайский районный суд внимательно изучил все материалы уголовного дела, показания свидетелей, которые утверждали, что фигурант и ранее поднимал руку на малолетнего ребёнка. В итоге, подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». В Следственном комитете по Приморскому краю нашему корреспонденту рассказали, что мать к уголовной ответственности не привлекали, по данному делу она выступала свидетелем. Как сложилась ее дальнейшая жизнь – неизвестно.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как В приморском селе Ильинка отчим до смерти забил дочь своей сожительницы. 21-летний Александр Х. наносил удары по малышке, которой было всего год и девять месяцев от роду. Бил не только руками, но и, как установила экспертизы, твердым тупым предметом. Каким – Александр не говорит.

Малышка, которая умерла от рук изверга, была третьим ребенком его возлюбленной – Виктории П. Александр по какой-то причине невзлюбил девочку и убил. Предшествовало этому застолье с большим количество алкоголя и, судя по данным экспертизы, наркотики – в его крови были обнаружены запрещенные вещества.

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