Отчим, забивший до смерти ребенка возлюбленной в Приморье, использовал «твердый тупой предмет»

СЕГОДНЯ 06:07 2019-10-21T06:07:46+03:00

В течение суток парень неоднократно бил девочку по голове и телу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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В приморском селе Ильинка отчим до смерти забил дочь своей сожительницы. 21-летний Александр Х. наносил удары по малышке, которой было всего год и девять месяцев от роду. Был не только руками, но и, как установила экспертизы, твердым тупым предметом. Каким – Александр не говорит.

Малышка, которая умерла от рук изувера, была третьим ребенком его возлюбленной – Виктории П. Александр по какой-то причине невзлюбил девочку и в августе этого года убил. Предшествовало этому застолье с большим количество алкоголя и, судя по данным экспертизы, наркотики – в крови парня были обнаружены запрещенные вещества.

В таком измененном состоянии сознания он решил воспитать малышку и не придумал ничего лучше, чем удары. В течение суток он неоднократно бил девочку по голове и телу. Ребенок от множественных травм скончался.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетней, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Прокурором Ханкайского района утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Стоит отметить, что Александр Частично признал свою вину. Следователям он сказал, что не хотел убивать малышку.

«КП-Владивосток» подробно писала о чудовищной истории. По рассказам местных жителей, семья любила крепко выпить. К алкоголю даже пристрастилась вторая дочь Виктории, которой всего 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU