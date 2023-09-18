Добрая традиция нашего города: во Владивостоке отдают в руки бездомных животных на специальном фестивале

В 2023 году 315 кошек и собак обрели новый дом. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В течение двух дней во Владивостоке проходил фестиваль-выставка беспородных собак, а также мероприятие «Спасем жизнь». С 16 по 17 сентября 36 животных обрели новый дом. Эти встречи состоялись уже в пятый раз при поддержке проекта администрации «Животные города В», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Юный житель Владивостока со своим новым другом. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

У входа в ТВК «Калина Молл» внимательные и дружелюбные эксперты рассказывали тем, кто еще не решился завести питомца, как подготовиться к тому, чтобы приютить четвероногого друга. Гости смогли познакомиться с беспородными собаками фонда «Умка», принять участие в благотворительной ярмарке и обменяться собачьей одеждой. Для самых юных посетителей организовали шоу с аниматорами.

Животные покорили сердца приморцев. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

«Мероприятия с участием животных стали уже доброй традицией нашего города. Мы используем любую возможность, чтобы донести до людей, что взять животных из приюта – это нормально. Такие мероприятия все больше привлекают молодежь, семьи с детьми, людей старшего поколения, которые приходят погулять, пообщаться с животными и найти своего любимца», – рассказала помощник главы города Яна Красицкая.

В воскресенье, 17 сентября, у входа в ТРЦ «Черемушки» прошло традиционное мероприятие, организованное волонтерами движения в защиту животных «Спасем жизнь».

По словам волонтеров, на выставке было представлено рекордное количество животных – около 100 кошек и собак из разных уголков Приморья. Возле клеток с питомцами собирались десятки людей. Многие забирали зверят, а кто-то пожертвовал средства на корма и специальные препараты для лечения бездомных животных.

Люди забрали питомцев домой. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Волонтеры объяснили будущим хозяевам, когда нужно ставить щенкам и котятам прививки, объяснили, чем и как их кормить, а также провели небольшое собеседование и подписали договор об ответственном содержании животного.

Напомним, проект администрации города Владивостока «Животные города_В» – это команда людей, которых объединяют любовь к братьям нашим меньшим и желание наполнить жизнь каждого из них счастьем, теплом и безопасностью. Благодаря таким проектам в 2023 году 315 кошек и собак обрели новый дом.

На выставке было представлено рекордное количество животных – около 100 кошек и собак. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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